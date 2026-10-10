Tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: BNG

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, từ ngày 8-10/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện với hai nước láng giềng có vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Trước hết, chuyến thăm có ý nghĩa chính trị, đối ngoại rất quan trọng, vì đây là chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng ở cương vị Thủ tướng Chính phủ và cũng là chuyến thăm song phương chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Đặc biệt, đối với Lào, đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và Thủ tướng ta cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Lào ngay sau khi nước bạn kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào bầu ra Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội mới. Đối với Campuchia, chuyến thăm diễn ra đúng vào giai đoạn Campuchia đang tiếp tục thực hiện các kế hoạch quan trọng nhằm triển khai các chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị các hoạt động đối ngoại quan trọng.

Lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia đánh giá cao chuyến thăm thể hiện quan hệ đặc biệt, tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc cùng Lào, Campuchia đưa hợp tác vươn lên một tầm mức mới.

Qua chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao Lào, Campuchia đã trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến quan hệ hai Đảng, hai nước, các mặt hợp tác cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và định hướng chính trị quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ hợp tác về quốc phòng - an ninh, trụ cột của quan hệ.

Thứ hai, một ý nghĩa rất quan trọng nữa của chuyến thăm lần này là Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng lãnh đạo Lào và Campuchia trao đổi, đánh giá tình hình triển khai hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực; cùng các bộ, ngành giải quyết dứt điểm cơ bản những khó khăn của các dự án thời gian qua, tích cực triển khai đem lại kết quả thiết thực đối với các dự án hợp tác được Bộ Chính trị, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Lào, cũng như Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, lãnh đạo Campuchia nhất trí; đồng thời, cũng mở ra các hướng, lĩnh vực và dự án hợp tác mới có tiềm năng, tạo thêm động lực, nguồn lực phát triển mới cho cả Việt Nam, Lào và Campuchia.

Thứ ba, chuyến thăm lần này cũng triển khai tích cực đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên quan hệ láng giềng đối với Lào và Campuchia. Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị rất quan trọng cho các hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng giữa Việt Nam với Lào và Campuchia thời gian tới và đặc biệt để chuẩn bị cho các sự kiện rất quan trọng của Việt Nam với Lào và Campuchia trong năm 2027, bao gồm kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962), 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977) và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967). Đây là những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm động lực để tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia phát triển lên tầm cao mới./.

Chỉ trong vòng chưa đến 48 giờ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động quan trọng, phong phú, tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia, tham dự và phát biểu tại các diễn đàn doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư với sự tham dự đông đảo của doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Campuchia tại hai nước, chứng kiến việc ký kết, trao gần 40 văn kiện, thỏa thuận giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước; gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Đại sứ quán ta tại hai nước.