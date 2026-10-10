Đến 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng toàn diện

Cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên tại Hà Nội tại phường Long Biên, tạo môi trường chăm sóc chuyên nghiệp, an toàn cho người cao tuổi, đồng thời giúp duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1960/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Mục tiêu của Kế hoạch đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân.

Đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro.

Sàn an sinh tối thiểu phải bảo đảm chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em, hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi mất việc, mất sinh kế, thai sản, tai nạn, khuyết tật; bảo đảm thu nhập và chăm sóc thiết yếu cho người cao tuổi.

Trên nền tảng đó, tiếp tục phát triển các tầng bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện, bổ sung và huy động sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình.

An sinh xã hội phải được đặt trong mối quan hệ gia đình và liên thế hệ; việc làm, thu nhập của cha mẹ gắn liền với điều kiện sống, chăm sóc và học tập của các con.

Chính sách phải được đánh giá bằng lợi ích thực chất đối với mỗi người dân, sự bền vững của gia đình và tương lai của thế hệ sau. Tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" phải được cụ thể hóa bằng kết quả có thể kiểm tra, giám sát; không để người dân rơi xuống dưới mức sống tối thiểu mà không được phát hiện, trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.

An sinh xã hội cần phải có tầm nhìn dài hạn, xác định đúng ưu tiên, tổ chức thực hiện hiệu quả. Nguồn lực chi cho an sinh xã hội không chỉ có ngân sách nhà nước mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng và ý chí, nghị lực của mỗi người dân.

Đột phá quan trọng nhất không chỉ là tăng mức trợ cấp mà là nâng cao năng lực của Nhà nước trong việc phát hiện, lắng nghe và hỗ trợ người dân kịp thời; bảo đảm các chính sách được thực hiện đồng bộ, phòng ngừa tốt rủi ro và tạo điều kiện để người dân tự vươn lên.

Hướng dẫn đối tượng là người cao tuổi tập phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Yên Bái. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

10 nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đặt ra 10 nhiệm vụ, giải pháp:

1. Nâng cao nhận thức về vai trò của chính sách an sinh xã hội trong chính sách xã hội.

2. Thiết lập hồ sơ an sinh và đầu mối phục vụ người dân.

3. Củng cố sàn an sinh, cải cách chính sách trợ giúp xã hội.

4. Mở rộng bảo hiểm xã hội, xây dựng thị trường lao động bao trùm.

5. Xây dựng hệ thống an sinh gia đình và liên thế hệ.

6. Phát triển kinh tế chăm sóc, chủ động ứng phó già hóa dân số.

7. Bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho trẻ em và người yếu thế.

8. Nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai, dịch bệnh và quá trình phát triển xanh.

9. Đổi mới quản trị, tài chính và giám sát xã hội.

10. Xây dựng Chương trình hành động quốc gia về hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật

Kế hoạch nêu rõ: Về mở rộng bảo hiểm xã hội, xây dựng thị trường lao động bao trùm: Hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp; nghiên cứu, xác định trách nhiệm đóng góp của Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số (gọi xe, taxi công nghệ...); mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản cho khu vực phi chính thức.

Chính sách trợ giúp người trong độ tuổi lao động phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp. Đào tạo phải được đánh giá bằng kết quả việc làm thực tế, không chỉ bằng số người tham dự. Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù và lao động lớn tuổi.

Bên cạnh đó, thực hiện giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế; ưu tiên hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật; ưu tiên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập; phát triển kinh tế chăm sóc, chủ động ứng phó già hóa dân số, xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc, kết hợp y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; phát triển mạng lưới chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, trợ giúp người khuyết tật, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Đồng thời, nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, đánh giá kỹ tác động tài chính trước khi nhân rộng; chuẩn hóa nghề chăm sóc, đào tạo và có chính sách phù hợp với nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng và người chăm sóc tại nhà; xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Mặc dù bị liệt hai tay và một chân, nhưng chị Huỳnh Thị Xậm (quê Hậu Giang) đã nỗ lực vượt lên chính mình. Bên cạnh công việc nhân viên thư viện tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh, chị còn là một “cô giáo” đặc biệt của những học viên có độ tuổi từ 15-35 tuổi chưa biết chữ. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã, ưu tiên nhóm từ 75 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên; thực hiện khám, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế; phát triển khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và Trung ương; phát triển bệnh viện tuyến cơ sở để phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, phục hồi chức năng và hỗ trợ phát triển toàn diện trẻ em ngay từ những năm đầu đời./.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rõ công tác an sinh xã hội luôn đứng trước yêu cầu lớn trong khi nguồn lực có hạn, đối tượng và rủi ro không ngừng biến đổi. Vì vậy, công tác an sinh xã hội càng phải có tầm nhìn dài hạn, xác định đúng ưu tiên, tổ chức thực hiện hiệu quả. Huy động nguồn lực xã hội nhưng Nhà nước giữ vai trò bảo đảm sàn an sinh tối thiểu; phải nâng cao năng lực phát hiện và hỗ trợ người dân kịp thời, bảo đảm các chính sách được thực hiện đồng bộ. Quốc hội tăng cường giám sát mức độ bao phủ, chất lượng chính sách và bền vững tài chính. Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng, tiếp nhận phản ánh và đối thoại với người thụ hưởng. Yêu cầu tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai. Mỗi người dân có hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ. Rà soát, hợp nhất các chương trình trùng lặp, giảm đầu mối và thống nhất tiêu chí cốt lõi, đồng thời dành dư địa để địa phương xử lý những vấn đề đặc thù. Mở rộng bảo hiểm xã hội và xây dựng thị trường lao động bao trùm.