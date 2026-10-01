Cùng chơi, cùng chịu… án

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chưa đủ “phê”, Huân tiếp tục mua 8 viên ma túy hồng phiến của Hồ Ngọc Sơn và được Nguyễn Ngọc Tuấn đem đến giao tại quán karaoke rồi cùng Phú, Phạm Văn Thoại và Phạm Văn Hùng tiếp tục sử dụng. Đến tối cùng ngày, nhóm đối tượng bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và thu giữ 4 viên ma túy hồng phiến của Huân. Ngày 29-9, TAND khu vực 5- Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Khắc Huân tổng cộng 12 năm 6 tháng tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lê Văn Phú 9 năm tù; Phạm Văn Thoại 8 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (tổng hợp với bản án 7 năm 6 tháng tù trước đó, buộc bị cáo Thoại chấp hành hình phạt chung là 15 năm 6 tháng tù); Ngọc Sơn 4 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Ngọc Tuấn 3 năm 6 tháng tù về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy.