Mua súng nén hơi để bắn chim, 2 bị cáo cùng lĩnh án 3 năm tù

Tang vật vụ án.

Hai bị cáo gồm: Hoàng Văn Công (SN 1992, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) và Tô Văn Trường (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng).

Theo tài liệu vụ án, đầu tháng 3/2026, do có nhu cầu mua súng để bắn chim, Trường liên hệ hỏi mua súng của Công và đặt trước 10 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Công tìm mua các linh kiện còn thiếu trên Internet, tự lắp ráp một khẩu súng nén hơi bắn đạn chì rồi bán cho Trường với giá 11,2 triệu đồng.

Nhận súng, Trường tiếp tục mua khoảng 100 viên đạn chì qua mạng xã hội. Sau đó, bị cáo nhiều lần mang súng đến khu vực bờ đê thôn Nội Tạ, xã Vĩnh Hòa để bắn chim.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Phòng xác định khẩu súng nén hơi trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Công và Trường theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Qua xét xử, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm tù.

Từ vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tự ý chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.