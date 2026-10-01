An Giang: Phạt 25 triệu đồng một trường hợp khai thác đất dưới kênh trái phép

Hiện trường vụ khai thác đất dưới kênh trái phép tại khu vực ấp Chống Mỹ, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo Công an tỉnh An Giang, ngày 30/9/2026, Công an xã U Minh Thượng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp 25 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nhưng không có giấy phép hoạt động theo quy định.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Công an xã U Minh Thượng nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc tại ấp Chống Mỹ, xã U Minh Thượng có trường hợp sử dụng máy múc khai thác đất dưới kênh đưa lên bờ.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã U Minh Thượng tiến hành kiểm tra và phát hiện một người đang sử dụng máy múc khai thác đất dưới kênh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nhưng không có giấy phép hoạt động.

Qua làm việc, người này thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã U Minh Thượng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng.

Việc khai thác đất trái phép dưới lòng sông, kênh, rạch không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, gia tăng nguy cơ sạt lở, sụt lún bờ và tác động đến đời sống, tài sản của người dân./.

Khuyến cáo đến người dân

Công an xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, không tự ý khai thác, vận chuyển đất trái phép tại các sông, kênh, rạch. Đồng thời, tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.