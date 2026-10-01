Pháp luậtAn ninh - Trật tự

Ngày càng nhiều người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các sự cố, hoả hoạn bất ngờ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã phối hợp với Công an phường Phúc Lợi tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt App báo cháy 114. Khi xảy ra sự cố, hoả hoạn bất ngờ, người dân có thể nhanh chóng báo tin đến lực lượng chức năng kịp thời xử lý sự việc ngay từ khi mới phát sinh.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
1 liên quanGốc

Sỹ Văn

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-cang-nhieu-nguoi-dan-cai-dat-ung-dung-bao-chay-114-420205.htm