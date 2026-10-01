Ngày càng nhiều người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các sự cố, hoả hoạn bất ngờ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã phối hợp với Công an phường Phúc Lợi tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt App báo cháy 114. Khi xảy ra sự cố, hoả hoạn bất ngờ, người dân có thể nhanh chóng báo tin đến lực lượng chức năng kịp thời xử lý sự việc ngay từ khi mới phát sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-cang-nhieu-nguoi-dan-cai-dat-ung-dung-bao-chay-114-420205.htm