Một giám đốc ở Thái Nguyên bị khởi tố vì chứa chấp người nước ngoài trái phép

Ngày 1.10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này vừa khởi tố Lương Văn Vụ - Giám đốc Công ty TNHH Thế Vinh Plywood, để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trước đó, ngày 26.8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Bình Thành phát hiện một người quốc tịch Bangladesh đang ở và làm việc tại Công ty TNHH Thế Vinh Plywood.

Người này được xác định là Miah Shek Md Helal, đang ở tại xưởng sản xuất của công ty ở xóm Làng Luông, xã Bình Thành nhưng không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Người nước ngoài vi phạm được đưa vào cơ sở lưu trú để làm thủ tục trục xuất. Ảnh: CACC

Qua xác minh, cơ quan công an xác định từ ngày 27.7, Lương Văn Vụ đã bố trí cho Miah Shek Md Helal ăn ở và làm việc tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thế Vinh Plywood.

Theo kết quả xác minh, ông Vụ biết Miah Shek Md Helal không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Việt Nam nhưng vẫn bố trí nơi ăn ở và công việc cho người này tại doanh nghiệp.

Ngày 22.9, Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt hành chính Miah Shek Md Helal 35 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Một ngày sau, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đưa Miah Shek Md Helal vào cơ sở lưu trú để thực hiện thủ tục trục xuất theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định.