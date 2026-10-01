Bắt tạm giam nguyên công chức thuế Tổ thu phí cửa khẩu Kim Thành

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Thượng, nguyên công chức Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương, để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an thông báo quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thượng. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Tiến Thượng (SN 1962, trú tại tổ 26, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) từng là thành viên Tổ thu phí sử dụng hạ tầng tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Tổ thu phí, bị can Thượng đã có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong năm 2020. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan.

Vụ việc nằm trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm tại Tổ thu phí sử dụng hạ tầng thuộc cơ quan Thuế tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ các nội dung liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Tiến Thượng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án.