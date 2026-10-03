CPI quý 3 tăng 4,8%

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

CPI tháng 9 tăng 4,2% so với tháng 12/2025 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng 0,62% của tháng 9 so với tháng trước gồm 9 nhóm có chỉ số giá tăng và 2 nhóm có chỉ số giá giảm.

CPI bình quân quý 3/2026 tăng 4,80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,32%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,24%; giáo dục tăng 3,44%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,55%; đồ uống và thuốc lá tăng 4,18%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,58%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,90%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,59%; giao thông tăng 7,73%.

Tính chung, CPI bình quân 9 tháng năm nay tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%, tác động làm CPI chung tăng 1,69 điểm phần trăm; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%, tác động tăng 1,52 điểm phần trăm; nhóm giao thông tăng 6,06%, tác động tăng 0,6 điểm phần trăm. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,61%, góp phần làm CPI tăng 0,17 điểm phần trăm.

Một số nhóm hàng khác cũng tăng giá, gồm đồ uống và thuốc lá tăng 3,74%; giáo dục tăng 3,35%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,84%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,78%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,05%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,12%; thông tin và truyền thông tăng 0,12%.

Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,52% của CPI bình quân chung.

Cục Thống kê cho biết, nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.