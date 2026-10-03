CPI quý 3 tăng 4,8%
CPI quý 3/2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá xăng dầu tăng trở lại là một trong những yếu tố góp phần đẩy mặt bằng giá lên cao...
Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
CPI tháng 9 tăng 4,2% so với tháng 12/2025 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng 0,62% của tháng 9 so với tháng trước gồm 9 nhóm có chỉ số giá tăng và 2 nhóm có chỉ số giá giảm.
CPI bình quân quý 3/2026 tăng 4,80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,32%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,24%; giáo dục tăng 3,44%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,55%; đồ uống và thuốc lá tăng 4,18%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,58%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,90%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,59%; giao thông tăng 7,73%.
Tính chung, CPI bình quân 9 tháng năm nay tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%, tác động làm CPI chung tăng 1,69 điểm phần trăm; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%, tác động tăng 1,52 điểm phần trăm; nhóm giao thông tăng 6,06%, tác động tăng 0,6 điểm phần trăm. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,61%, góp phần làm CPI tăng 0,17 điểm phần trăm.
Một số nhóm hàng khác cũng tăng giá, gồm đồ uống và thuốc lá tăng 3,74%; giáo dục tăng 3,35%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,84%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,78%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,05%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,12%; thông tin và truyền thông tăng 0,12%.
Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,52% của CPI bình quân chung.
Cục Thống kê cho biết, nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/cpi-quy-3-tang-48-post573325.html