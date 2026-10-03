Mặt trận xã Châu Quế gần dân hơn từ chuyển đổi số

Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ trở thành công cụ thiết thực phục vụ người dân, thay vì là những hệ thống, phần mềm xa lạ. Tại thôn Đồng Tâm, với 369 hộ, hơn 1.300 nhân khẩu, hiện phần lớn người dân sử dụng công nghệ để giải quyết công việc, tiếp cận thông tin và bày tỏ ý kiến. Nhờ đó, người dân gần hơn với chính quyền, tiếng nói của Nhân dân cũng được lắng nghe và phản hồi kịp thời.

Tổ công nghệ số thôn Đồng Tâm, xã Châu Quế hỗ trợ cài đặt ứng dụng và hướng dẫn sử dụng cho người dân trong thôn.

Ông Đinh Mạnh Hùng chia sẻ: “Được Tổ công nghệ số của thôn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ nên mặc dù đã lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh nhưng tôi đã dần làm chủ công nghệ”.

Qua những việc làm thực tế, công nghệ đã trở thành phương tiện để người dân tiếp cận thông tin, thực hiện các tiện ích số và tương tác thuận lợi hơn.

Mã QR "Quét mã QR - Lắng nghe ý kiến Nhân dân" được dán tại nhà văn hóa thôn Đồng Tâm, xã Châu Quế để người dân thuận tiện sử dụng.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Quế là từ tháng 5/2026 đã triển khai mô hình “Quét mã QR - Lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Chỉ với thao tác đơn giản, người dân đã có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống tới MTTQ xã. Đây không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là cách đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy sự đồng thuận và tiếng nói của Nhân dân làm nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động.

Bà Đặng Thị Lệnh (thôn Ngọc Châu) cho biết: “Nếu trước đây, người dân thường phản ánh ý kiến thông qua các cuộc họp, tiếp xúc trực tiếp hoặc qua cán bộ thôn, bản, thì nay những vấn đề phát sinh từ cơ sở được gửi qua quét mã QR, vì thế mọi việc vướng mắc được giải quyết kịp thời”.

Bà Đặng Thị Lệnh và người dân thôn Ngọc Châu sử dụng quét mã QR.

Phía sau mỗi phản ánh không chỉ là một thông tin cần tiếp nhận, mà còn là sự gửi gắm niềm tin của người dân đối với Mặt trận Tổ quốc. Khi ý kiến được lắng nghe, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, vai trò cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền được thể hiện rõ hơn. Đến nay, MTTQ xã đã tiếp nhận hàng chục ý kiến, chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết kịp thời.

Thực tế ở cơ sở cho thấy không phải người dân nào cũng có cùng điều kiện và kỹ năng tiếp cận công nghệ. Nếu không đi cùng hỗ trợ, hướng dẫn, chuyển đổi số dễ tạo ra khoảng cách giữa người thành thạo công nghệ và người còn hạn chế về kỹ năng số. Hiện trên địa bàn xã Châu Quế, 12/12 thôn đã có tổ công nghệ số và dán mã QR; trên 80% người dân xã Châu Quế trong độ tuổi từ 18 đến 70 đã cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Trên 80% người dân xã Châu Quế từ 18 đến 70 tuổi đã cài đặt, sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Bà Triệu Thị Hái - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Quế cho biết: “Để thực hiện công tác chuyển đổi số, thời gian qua, MTTQ xã đã vận động ủng hộ được 5 máy tính trao cho ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở 5 thôn có điều kiện khó khăn hơn để phục vụ công việc. Chúng tôi cũng hướng dẫn cách sử dụng để thực sự phát huy hiệu quả”.

MTTQ Việt Nam xã Châu Quế đã vận động ủng hộ được 5 máy tính trao cho ban công tác trận và các đoàn thể ở 5 thôn có điều kiện khó khăn.

Xác định người dân là trung tâm của chuyển đổi số, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Quế không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp hướng dẫn để người dân sử dụng công nghệ theo phương châm “dễ hiểu, dễ làm, dễ sử dụng”. Bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực, công nghệ từng bước trở thành công cụ giúp người dân tiếp cận thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và tham gia các công việc chung.

Phương thức vận động quần chúng nhờ đó cũng được đổi mới, từ tuyên truyền một chiều sang tương tác hai chiều, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Đây cũng là cách để Mặt trận gần dân hơn, lắng nghe dân tốt hơn và góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ cơ sở.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam xã Châu Quế sẽ tiếp tục chỉ đạo ban công tác mặt trận các thôn phối hợp với chi bộ, trưởng thôn để nắm tình hình Nhân dân và tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình quét mã QR. Qua đó, giúp địa phương kịp thời nắm dư luận, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.

Người dân được Tổ công nghệ số hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Ở Châu Quế, chuyển đổi số được bắt đầu từ những việc gần gũi nhất với đời sống: Mã QR để lắng nghe dân, tổ công nghệ số hỗ trợ dân, công nghệ để kết nối dân với Mặt trận và cấp ủy, chính quyền. Những cách làm giản dị ấy đang mở ra phương thức mới để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, hiện đại, đồng thuận và phát triển.