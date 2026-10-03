FAO: Chỉ số giá gạo thế giới tăng nhẹ trong tháng 9/2026

Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Chỉ số giá ngũ cốc FAO đạt trung bình 122,8 điểm trong tháng 9, tăng 5,1% so với tháng 8/2026 và tăng 17,2% với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chỉ số giá gạo FAO tăng 1,4% trong tháng 9/2026, chủ yếu do giá gạo Indica (giống gạo hạt dài) tăng do các mối lo ngại về thời tiết và nguồn cung thắt chặt theo mùa.

Giá lúa mì thế giới tăng 6,3% so với tháng 8, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2023 khi các hạn chế về logistics tại khu vực Biển Đen khiến các nước nhập khẩu phải chuyển hướng sang các nguồn cung thay thế. Điều kiện thời tiết khô hạn tại một số khu vực thuộc Bắc Mỹ trước vụ gieo trồng lúa mì mùa đông cũng góp phần làm tăng giá.

Giá ngô toàn cầu tăng 5,6% so với tháng trước, lên mức cao nhất trong hơn ba năm, được hỗ trợ bởi triển vọng nguồn cung thắt chặt sau khi năng suất tại Mỹ thấp hơn dự kiến và khả năng xuất khẩu của Brazil giảm bớt.

Chỉ số giá dầu thực vật FAO đạt trung bình 198,6 điểm trong tháng 9, tăng 0,9% so với tháng 8 và cao hơn 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này phần lớn do giá dầu cọ thế giới tăng cao, bù đắp hoàn toàn cho mức giảm của giá dầu hướng dương.

Chỉ số giá thịt FAO đạt trung bình 127,9 điểm trong tháng 9, giảm 1,1% so với giá trị điều chỉnh của tháng 8 và tương đương với mức cùng kỳ năm ngoái.

Giá thịt gia cầm quốc tế giảm trong bối cảnh nguồn cung xuất khẩu Brazil tương đối dồi dào và nhu cầu nhập khẩu yếu hơn từ EU sau khi các quy định nhập khẩu liên quan đến kháng sinh có hiệu lực vào ngày 3/9.

Giá thịt lợn cũng giảm do nguồn cung dồi dào tại các nước xuất khẩu lớn. Tại EU, tốc độ tăng trưởng của vật nuôi đã trở lại mức bình thường sau đợt sụt giảm trong các đợt nắng nóng mùa hè, giúp tăng nguồn cung và gây áp lực lên giá cả.

Chỉ số giá sản phẩm từ sữa FAO đạt trung bình 119,1 điểm trong tháng 9, giảm 0,1% so với tháng 8 và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm của giá phô mai gần như được bù đắp bởi đà tăng của giá sữa bột, trong khi giá bơ ít biến động.

Chỉ số giá đường FAO đạt trung bình 114 điểm trong tháng 9, tăng 6,1% so với tháng 8 và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Sự gia tăng chủ yếu do triển vọng nguồn cung đường toàn cầu thắt chặt hơn trong niên vụ 2026/27.

Tại EU, diện tích gieo trồng giảm và điều kiện thời tiết bất lợi trong mùa sinh trưởng dự kiến sẽ dẫn đến sản lượng củ cải đường thấp hơn. Dự báo sản lượng đường thấp hơn ở Thái Lan và những lo ngại về triển vọng vụ mùa ở Ấn Độ, trong bối cảnh lượng mưa thấp hơn mức bình thường cùng hiện tượng El Niño mạnh lên, đã góp phần làm tăng triển vọng thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Ngoài ra, mưa lớn làm gián đoạn tiến độ thu hoạch tại vùng trồng trọng điểm Trung - Nam của Brazil đã tạo thêm áp lực tăng giá đường quốc tế.