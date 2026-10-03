IEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ​

Trạm phân phối các sản phẩm dầu mỏ tại cảng New York & New Jersey ở New York, Mỹ ngày 24/8/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi các nước Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), phối hợp với IEA, nhất trí ngay lập tức giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô nhằm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu do tác động từ cuộc chiến Mỹ-Iran.

G7 không cho biết liệu 100 triệu thùng nói trên có bao gồm 75 triệu thùng còn thiếu trong cam kết của IEA hồi tháng 3 hay được bổ sung thêm vào số lượng này.