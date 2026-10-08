Công nghiệp chế biến, chế tạo bứt phá

Linh hoạt chuyển dịch, nâng tầm giá trị

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, ngành công nghiệp Tuyên Quang đã khẳng định nội lực vững vàng nhờ sự chuyển dịch chiến lược và nhạy bén trong tư duy thị trường của các doanh nghiệp.

Sau hai năm chạm đáy xuất khẩu, Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm (phường Mỹ Lâm) đã tạo bước nhảy vọt nhờ cuộc “lột xác” chiến lược. Ông Lưu Vũ Trường Đạm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cho biết, doanh nghiệp đã chủ động linh hoạt trong sản xuất; bên cạnh chè đen truyền thống, công ty mạnh dạn chuyển hướng sang sản xuất chè xanh xuất khẩu (Đài Loan, Mỹ...) và khai thác thị trường nội địa.

Sản phẩm chè nhài của Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm có giá dao động từ 1-10 triệu đồng/kg.

Ông Đạm tự hào khoe, các dòng chè hương cao cấp như chè nhài, chè sen của công ty đang có giá bán từ 1 triệu đến 10 triệu đồng/kg. Điều đáng mừng là sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn hàng. Nhờ chiến lược chuyển đổi đúng đắn và sức hút mạnh mẽ từ các dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao, doanh thu của công ty đã ghi nhận mức bứt phá ấn tượng, tăng trưởng từ 10% đến 20% so với cùng kỳ, tạo động lực vững chắc cho sự phát triển ổn định của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Cùng xu hướng đổi mới, Công ty Cổ phần Chè Hùng An (xã Hùng An) cũng gia nhập phân khúc chè pha chế chuyên nghiệp. Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhờ khai thác hiệu quả thị trường nội địa, công ty đạt sản lượng xuất bán trên 1.200 tấn/năm (tăng khoảng 15% so với cùng kỳ). Sự chuyển hướng này giúp công ty củng cố thị phần, khẳng định sức sống bền bỉ của thương hiệu chè địa phương trước các yêu cầu khắt khe của thị trường.

Lĩnh vực chế tạo cũng ghi nhận sự bứt tốc mạnh mẽ với kết quả tích cực từ nhiều doanh nghiệp. Đại diện Công ty TNHH Sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang cho biết, hết quý III, doanh nghiệp đã đạt sản lượng xuất khẩu 2,4 triệu đôi giày (tăng 15% so với cùng kỳ). Việc duy trì quy mô sản xuất ổn định và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động lớn không chỉ giúp doanh nghiệp giữ vững chuỗi cung ứng mà còn đóng góp thiết thực vào giá trị sản xuất công nghiệp chung của tỉnh.

Bên cạnh các doanh nghiệp chủ lực, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh còn đón nhận xung lực mạnh mẽ từ các dự án mới đi vào hoạt động. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 10 dự án quy mô lớn đồng loạt vận hành, tiêu biểu như: Nhà máy may công nghệ cao Tuyên Quang LGG 3, Nhà máy sản xuất hạt nhựa Compound, các tổ hợp sản xuất vải bản tarpaulin và Nhà máy Giày Kiến Xương. Sự góp mặt của các cơ sở sản xuất mới này đã nhanh chóng tạo ra nguồn cung lớn, gia tăng năng lực nội tại cho ngành công nghiệp địa phương.

Theo đánh giá của ngành Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp (khối chế biến, chế tạo) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 14,02% so với cùng kỳ, đóng góp 1,25 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng chung và vượt kịch bản đề ra (13,72%).

Công ty TNHH MSA-YB khu công nghiệp Long Bình An may xuất khẩu cho thị trường Mỹ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là trụ cột chiến lược của tỉnh nhờ khai thác hiệu quả lợi thế tài nguyên, nguồn nhân lực và dư địa thị trường. Để hiện thực hóa các mục tiêu, các sở, ngành then chốt của tỉnh đã đồng loạt kích hoạt các giải pháp đồng bộ.

Trong phiên họp của UBND tỉnh tháng 9 vừa qua, lãnh đạo các đơn vị thể hiện rõ quyết tâm hành động cao độ với cộng đồng doanh nghiệp. Theo đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh, với phương châm hướng về cơ sở, Ban đã trực tiếp xuống từng nhà máy, làm việc trực tiếp với từng chủ doanh nghiệp để lắng nghe, nhận diện và tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc từ thực tế sản xuất. Nhờ cách làm việc sâu sát, “nói thật, làm thật và gỡ nhanh”, các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục đã được khơi thông; nhờ đó, các doanh nghiệp đã nhanh chóng ổn định chuỗi cung ứng, tối ưu hóa năng lực vận hành và đóng góp thiết thực vào 10% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung ổn định về nguyên liệu và vật liệu, tạo nền tảng vững chắc cho các nhà máy duy trì sản xuất liên tục.

Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh cũng thực thi hiệu quả các cơ chế hỗ trợ tài chính giúp doanh nghiệp vững tâm mở rộng sản xuất, đồng thời đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách.

Khi tất cả các mắt xích trong bộ máy quản lý và doanh nghiệp cùng chung nhịp đập kiến tạo và hành động quyết liệt, Tuyên Quang hoàn toàn có đủ cơ sở nội tại để chuyển hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 thành hiện thực.