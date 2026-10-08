Giá cà phê trong nước duy trì đà tăng, bất chấp áp lực lao dốc từ các sàn quốc tế

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương có mức giá thấp nhất nhưng cũng đã tăng 200 đồng/kg lên mức 93.600 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, thương lái thu mua đồng loạt ở mức 94.200 đồng/kg sau khi cộng thêm 200 đồng/kg. Mức tăng ấn tượng nhất thuộc về Đắk Nông (cũ) với mức điều chỉnh 400 đồng/kg, đưa giá thu mua tại đây vươn lên dẫn đầu toàn vùng ở mốc 94.400 đồng/kg.

Trái ngược hoàn toàn với sự khởi sắc của thị trường nội địa, hai sàn giao dịch cà phê lớn trên thế giới vừa trải qua một phiên lao dốc mạnh.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm sâu ở tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn giao tháng 11/2026 lùi 94 USD/tấn, rơi xuống mức 3.496 USD/tấn; các kỳ hạn giao tháng 1/2027 và 3/2027 cũng chìm trong sắc đỏ khi giảm lần lượt 100 USD và 93 USD/tấn.

Tương tự, sàn New York ghi nhận mức sụt giảm nặng nề hơn đối với Arabica. Hợp đồng giao tháng 12/2026 đánh mất 11,75 cent/lb, chốt phiên ở mức 292,70 cent/lb, tương ứng mức giảm gần 3,96%; các kỳ hạn xa hơn như tháng 3/2027 và 5/2027 cũng lần lượt bốc hơi 10,95 cent và 10,80 cent/lb.

Diễn biến ngược chiều giữa giá cà phê trong nước và thế giới phản ảnh sự giằng co gay gắt về mặt nguồn cung. Đà suy giảm trên hai sàn quốc tế chủ yếu do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư tài chính sau chuỗi ngày tăng nóng, kết hợp với những tín hiệu kỹ thuật tiêu cực đẩy hoạt động bán tháo lên cao. Bên cạnh đó, thông tin về triển vọng thời tiết cải thiện tại các vùng trồng chính của Brazil cũng góp phần làm hạ nhiệt lo ngại về rủi ro nguồn cung Arabica trong dài hạn.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, giá nội địa vẫn giữ vững được vùng nền đắt giá tiệm cận 95.000 đồng/kg nhờ nguồn cung tồn kho thực tế trong dân và các doanh nghiệp xuất khẩu đã tiệm cận mức cạn kiệt trước khi bước vào vụ thu hoạch mới. Tình trạng khan hàng cục bộ khiến các đơn vị thu mua buộc phải giữ giá cao để gom đủ lượng hàng đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước sẽ khó xuất hiện các đợt giảm sâu do lực đỡ vững chắc từ nguồn cung khan hiếm. Mặc dù vậy, dư địa tăng bứt phá cũng sẽ bị kìm hãm đáng kể bởi đà lao dốc trên các sàn giao dịch kỳ hạn thế giới.

Trong vài phiên tới, giá thu mua tại Tây Nguyên nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái tích lũy, đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ quanh vùng 93.000 - 94.500 đồng/kg. Các doanh nghiệp và nhà nông cần theo dõi sát sao biến động tỷ giá cũng như tín hiệu điều chỉnh lượng hàng từ sàn London để có chiến lược giao dịch phù hợp.