Quần áo giặt xong cứ để nguyên trong máy qua đêm: Thói quen nhiều người mắc nhưng không ngờ hậu quả

Không ít người có thói quen cho quần áo vào máy giặt rồi quên lấy ra sau khi chương trình giặt kết thúc. Việc này tưởng như không đáng kể nhưng nếu quần áo tiếp tục nằm trong môi trường ẩm kín quá lâu, chất lượng vải có thể bị ảnh hưởng, đồng thời tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Để quần áo lâu trong máy giặt gây tác hại gì?

Theo VTC News, quần áo không nên bị bỏ quên trong máy giặt quá 12 giờ. Việc để đồ giặt qua đêm cũng có thể trở thành vấn đề nếu khoảng thời gian này vượt quá mức trên. Tuy nhiên, giặt quần áo vào ban đêm không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ thói quen này. Người dùng vẫn có thể vận hành máy vào buổi tối, miễn là lấy quần áo ra và phơi ngay sau khi chương trình giặt hoàn tất.

So với việc sử dụng máy sấy, phơi quần áo tự nhiên trên dây có thể giúp hạn chế tác động lên sợi vải. Trong quá trình sấy, quần áo liên tục bị đảo và ma sát với nhau cũng như với thành lồng, lâu ngày có thể khiến sợi vải bị tổn thương.

Quần áo giặt xong nên được lấy ra ngay, tránh để lâu trong môi trường ẩm kín. Ảnh minh họa

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi quần áo bị để lâu trong môi trường ẩm là xuất hiện nấm mốc. Chúng có thể tạo thành những mảng hoặc lớp bụi mỏng với màu đen, xám, vàng trên quần áo và các loại vải.

Các chất liệu như cotton, lanh hay lụa có nguy cơ bị nấm mốc tấn công. Không chỉ khiến quần áo xuất hiện mùi khó chịu, nấm mốc còn có thể làm xuống cấp chất liệu vải và gây các vấn đề về da.

Đáng lưu ý, nấm mốc không chỉ ảnh hưởng đến quần áo mà còn có thể tồn tại trong lồng và các bộ phận bên trong máy giặt. Khi những bộ quần áo bị nhiễm nấm được đưa vào máy, các tác nhân này có khả năng bám lại và ảnh hưởng đến những mẻ giặt tiếp theo.

Theo thông tin được đăng tải trên trang tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, việc thường xuyên tiếp xúc hoặc hít phải lượng lớn nấm mốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người có bệnh lý đường hô hấp, chẳng hạn hen suyễn, cần đặc biệt hạn chế tiếp xúc với môi trường có nấm mốc.

Quần áo ẩm và nhiễm nấm mốc cũng có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về da. Việc tiếp xúc với vi khuẩn, nấm trên vải có thể liên quan đến tình trạng kích ứng, viêm da dị ứng hoặc nấm da ở một số người.

Không chỉ vậy, môi trường có nấm mốc còn có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp. Các tác nhân từ nấm mốc và vi khuẩn nếu phát tán vào không khí có thể gây kích ứng, đặc biệt đối với những người nhạy cảm hoặc đang mắc các bệnh về hô hấp.

Để hạn chế những nguy cơ trên, tốt nhất nên lấy quần áo khỏi máy ngay khi chương trình giặt kết thúc. Trong trường hợp chưa thể phơi ngay, có thể mở cửa máy để tăng khả năng lưu thông không khí, giúp quần áo và lồng giặt bớt ẩm.

Bên cạnh đó, máy giặt cũng cần được vệ sinh định kỳ nhằm loại bỏ cặn bẩn, nấm mốc và vi khuẩn tích tụ. Người dùng nên lựa chọn nước giặt, nước xả phù hợp và sử dụng đúng lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vệ sinh máy giặt định kỳ giúp hạn chế nấm mốc, vi khuẩn và mùi hôi tích tụ. Ảnh minh họa

Cách hạn chế nấm mốc phát triển trong máy giặt

Nấm mốc thường phát triển mạnh trong môi trường ẩm, kín và thiếu thông thoáng. Vì vậy, việc duy trì máy giặt khô ráo là một trong những cách đơn giản để hạn chế tình trạng này.

Trước hết, nên đặt máy giặt tại vị trí thoáng khí, tránh nơi quá ẩm hoặc bí. Không gian xung quanh khô ráo không chỉ giúp hạn chế nấm mốc mà còn góp phần duy trì hoạt động ổn định của thiết bị.

Sau mỗi lần giặt, người dùng nên mở cửa máy trong một khoảng thời gian để hơi ẩm thoát ra ngoài. Với máy giặt cửa trước, cần đặc biệt chú ý khu vực gioăng cao su quanh cửa bởi đây là nơi dễ giữ nước và tích tụ cặn bẩn.

Cửa máy và các khe, rãnh xung quanh cũng cần được lau sạch thường xuyên. Việc loại bỏ nước đọng, cặn bẩn và các mảng bám sẽ giúp giảm môi trường thuận lợi cho nấm mốc sinh sôi.

Bộ lọc của máy giặt cần được kiểm tra, vệ sinh định kỳ để tránh tình trạng cặn bẩn tích tụ gây tắc nghẽn hoặc phát sinh mùi khó chịu. Người dùng cũng nên kiểm tra đường ống cấp và thoát nước, bảo đảm nước lưu thông bình thường.

Ngoài những bộ phận trên, toàn bộ máy giặt nên được vệ sinh theo định kỳ. Có thể sử dụng sản phẩm chuyên dụng dành cho việc làm sạch máy giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất, qua đó loại bỏ cặn bẩn và lượng nước ẩm tích tụ bên trong thiết bị.

Duy trì thói quen lấy quần áo ra ngay sau khi giặt, để lồng máy khô thoáng và vệ sinh thiết bị thường xuyên sẽ giúp hạn chế nấm mốc, mùi hôi, đồng thời góp phần bảo vệ quần áo và sức khỏe gia đình.