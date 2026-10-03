XSLA 3/10 - Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 3/10/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 3/10/2026

Kết quả XSMN Long An ngày 03/10/2026

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- XSLA 26/9/2026

Kết quả xổ số ngày 26/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 985879 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Long An ngày 26/9/2026

- XSLA 19/9/2026

Kết quả xổ số ngày 19/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 961743 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Long An ngày 19/9/2026

- XSLA 12/9/2026

Kết quả xổ số ngày 12/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 155337 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Long An ngày 12/9/2026

- XSLA 5/9/2026

Kết quả xổ số ngày 5/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 409433 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Long An ngày 5/9/2026

- XSLA 29/8/2026

Kết quả xổ số ngày 29/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 245760 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 29/8, kết quả xổ số Long An ngày 29/8/2026

- XSLA 22/8/2026

Kết quả xổ số ngày 22/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 474160 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 22/8, kết quả xổ số Long An ngày 22/8/2026

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 3/10/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.