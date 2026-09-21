Nơi lần đầu diễn ra đêm Trung Thu bên trong Đại nội Huế

Du khách chụp ảnh ở sân điện Kiến Trung, Đại nội Huế, ngày 2/9.

Ngày 21/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đêm Trung thu Hoàng cung lần đầu được tổ chức tại sân điện Kiến Trung, Đại nội Huế, lúc 19h30 ngày 24/9. Chương trình phục vụ miễn phí cho cộng đồng, không thu vé vào cổng.

Đây là địa điểm thay cho Phủ Nội Vụ, nơi chương trình được tổ chức định kỳ những năm trước. Theo đơn vị tổ chức, việc chuyển sang sân điện Kiến Trung nhằm tạo không gian rộng hơn, đáp ứng nhu cầu tham dự của người dân và du khách.

Chương trình gồm lễ hội đèn lồng cùng các trò chơi cung đình như đầu hồ, xăm hường, bài vụ. Qua hoạt động trải nghiệm, trẻ em có thể tìm hiểu những nét văn hóa trong đời sống cung đình Huế xưa.

Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật sử dụng các chất liệu văn hóa cung đình Huế. Các tiết mục như Lân mẫu xuất lân nhi, múa Phụng, múa Ngũ hổ và múa Ngựa tái hiện những hình tượng linh vật cùng các động tác múa truyền thống.

Mặt sau của điện Kiến Trung.

Điện Kiến Trung có gì?

Điện Kiến Trung là một trong những công trình nổi bật của Đại nội Huế, gồm 2 tầng xây trên nền cao, phía trước là khoảng sân rộng lát gạch ca rô kiểu Pháp dẫn vào sảnh chính.

Công trình được xây dựng năm 1921, hoàn thành năm 1923 dưới triều vua Khải Định. Đây là một trong 5 công trình quan trọng nằm trên trục thần đạo của Đại nội, cùng điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, điện Càn Thành và cung Khôn Thái.

Năm 1947, do chiến tranh, điện Kiến Trung sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng.Dự án phục dựng công trình gồm gia cố, phục hồi tường bao, hệ thống lan can, sân khuôn viên gồm tiền viên và hậu viên cùng các bậc cấp. Lầu Kiến Trung (Kiến Trung Lâu) được tu bổ, phục hồi với 2 tầng, cao khoảng 14 m và diện tích xây dựng khoảng 975 m2.

Dự án cũng tu bổ các công trình nhỏ xung quanh như đôn gạch, đài phun nước, súng thần công, nhà canh và hệ thống cây xanh; bảo tồn nền móng Đông Cung Lâu, Ngự Thư Phòng, Võ Hộ Giá Phòng và Ngự Phê Phòng.

Tấp nập du khách tham quan điện Kiến Trung, Đại nội Huế, ngày 2/9.

Bên trong điện có phòng khách, phòng làm việc của vua, phòng ăn, phòng ngủ, phòng giải trí, phòng để dụng cụ thể thao, phòng hớt tóc, phòng giặt ủi và khu bếp sử dụng kiểu lò phương Tây.

Mặt tiền điện được trang trí bằng nghệ thuật khảm gốm sứ nhiều màu sắc, đặc trưng cho loại hình nghệ thuật cung đình từng đạt đến đỉnh cao dưới thời vua Khải Định. Sau khi vua Bảo Đại lên ngôi, điện được tu sửa với nhiều tiện nghi và là nơi duy nhất trong hoàng cung có bồn tắm theo kiểu phương Tây.

Theo các ghi chép lịch sử, sau khi kết hôn, vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu cùng các con sinh sống tại tầng trên của điện Kiến Trung, thay vì ở phân tán tại nhiều cung điện như các triều vua trước.

Đây cũng là nơi Hoàng hậu Nam Phương hạ sinh Hoàng thái tử Bảo Long. Sau khi phục dựng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tham khảo nhiều nguồn tài liệu về công trình để bố trí các cổ vật liên quan đến cuộc đời 2 vị vua từng ở tại đây là Bảo Đại và Khải Định.

Mặt tiền điện được trang trí bằng nghệ thuật khảm gốm sứ nhiều màu sắc.

Huế muốn du khách khám phá từ sáng đến đêm

8 tháng của năm 2026, Huế ước đón 5,82 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,76 triệu lượt, tăng 35,1%. Doanh thu du lịch ước đạt 13.790,3 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Huế đánh giá các hoạt động văn hóa, lễ hội trong khuôn khổ Festival Huế góp phần tạo không khí sôi động cho thành phố, với nhiều chương trình mang bản sắc văn hóa địa phương.

Về đêm, thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật đường phố cùng những hoạt động trải nghiệm như du thuyền trên sông Ngự Hà. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp, góp phần giới thiệu hình ảnh Huế tới thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện ngành du lịch cho biết thành phố định hướng xây dựng chuỗi sản phẩm "Đêm Huế - Sáng Huế", nhằm bổ sung trải nghiệm vào những khoảng thời gian chưa được khai thác nhiều trong hành trình của du khách.

Thành phố dự kiến phát triển kinh tế đêm tại Đại nội với các hoạt động chiếu sáng nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ trong quý IV, đồng thời mở rộng các sản phẩm du thuyền, tham quan di sản bằng xe đạp, xe điện, đường thủy, ẩm thực, áo dài, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe để tạo hành trình liên tục từ sáng đến tối.

Du khách tham quan Đại nội Huế ngày 2/9.