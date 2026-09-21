Đưa ánh sáng về với làng Chan nơi biên giới

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình “Sao sáng buôn làng” tại làng Chan, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai

Công trình “Sao sáng buôn làng” trải dài gần 2,1km, với 58 trụ và 62 bộ đèn LED năng lượng mặt trời, có tổng kinh phí thực hiện 172 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, hệ thống được bàn giao cho người dân làng Chan quản lý, sử dụng.

Làng Chan nằm trên địa bàn biên giới, nơi đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Trước đây, khi màn đêm buông xuống, nhiều tuyến đường trong làng thiếu ánh sáng, việc đi lại của bà con vì thế gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Các hoạt động sinh hoạt, lao động cũng bị hạn chế, trong khi yêu cầu giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới luôn được đặt ra.

Từ thực tế ấy, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tổ chức khảo sát, lựa chọn phương án phù hợp và triển khai xây dựng hệ thống chiếu sáng.

Việc sử dụng đèn năng lượng mặt trời giúp công trình vận hành độc lập, phù hợp với điều kiện tại khu dân cư vùng biên.

Công trình trải dài gần 2,1km, với 58 trụ và 62 bộ đèn LED năng lượng mặt trời sau khi hoàn thành, được bàn giao cho người dân làng Chan quản lý, sử dụng

Thượng tá Phạm Xuân Tri, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cho biết, từng trụ đèn được dựng lên là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành cho bà con nơi biên giới.

Đơn vị mong muốn ánh sáng từ công trình sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày, mở rộng thời gian sinh hoạt, lao động và tạo thêm điều kiện để các hoạt động trong làng diễn ra thuận lợi.

Với người dân làng Chan, những ánh đèn mới mang đến sự thay đổi dễ nhận thấy khi đêm về.

Con đường quen thuộc trở nên sáng rõ, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Công trình cũng tạo thêm nét khang trang cho diện mạo khu dân cư, nhất là tại một địa bàn biên giới còn nhiều thiếu thốn.

“Sao sáng buôn làng” được Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc duy trì như một hoạt động hướng về cơ sở, gắn nhiệm vụ của đơn vị với việc chăm lo đời sống của nhân dân.

Công trình giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn đồng thời tạo thêm nét khang trang cho diện mạo khu dân cư nơi vùng biên

Những công trình dân sinh được triển khai từ chương trình hướng đến những nhu cầu thiết thực, phù hợp với điều kiện trên từng địa bàn.

Trước đó, trong năm 2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã thực hiện một công trình tương tự tại làng Trêl, xã Ia Dom. Tuyến điện chiếu sáng có chiều dài gần 2,5km, gồm 70 trụ đèn, với kinh phí 162 triệu đồng.

Những công trình dân sinh được triển khai từ nhu cầu thiết thực của người dân đang mang đến diện mạo mới cho các khu dân cư vùng biên.

Qua đó, tình cảm quân dân thêm gắn bó, tạo thêm niềm tin để bà con vững tâm xây dựng cuộc sống, cùng địa phương gìn giữ và phát triển những làng quê biên giới ngày càng yên bình và khởi sắc.