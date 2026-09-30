Chia tay ĐT Việt Nam vì chấn thương, Xuân Son nghẹn ngào về nước điều trị

Xuân Son bị chấn thương cơ đùi sau mắc phải trong cuộc so tài với Philippines hôm 26/9. Theo đánh giá từ y bác sĩ tại Indonesia, tiền đạo này dự kiến phải nghỉ dưỡng từ 4 đến 6 tuần mới có thể phục hồi toàn diện.

Xuân Son đã bày tỏ nguyện vọng được trở về CLB chủ quản nhằm thuận tiện hơn cho sinh hoạt cá nhân và quá trình hồi phục. Nguyện vọng này nhận được sự sẻ chia và đồng cảm sâu sắc từ toàn thể ban huấn luyện cũng như các đồng đội.

Trưởng đoàn kiêm Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đến động viên Xuân Son.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng ĐT Việt Nam, Trưởng đoàn kiêm Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đã tận tay động viên, tiếp thêm tinh thần cho trung phong gốc Brazil dồn sức điều trị để nhanh chóng tái xuất cống hiến cho cả đội bóng chủ quản lẫn ĐTQG. Lãnh đạo VFF đồng thời xác nhận đã yêu cầu bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ cùng CLB chủ quản nhằm nắm bắt sát sao tình hình, sẵn sàng tạo mọi điều kiện trợ giúp tối đa để quá trình hồi phục của Xuân Son đạt kết quả tốt nhất.

Sự chia tay đột ngột này để lại nhiều tiếc nuối ngay trước thềm trận đấu quan trọng với Thái Lan vào ngày 29/9, trong khuôn khổ giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Phát biểu trước buổi tập chiều 28/9, HLV Kim Sang Sik không giấu nổi sự xúc động.

Các đồng đội chia tay Xuân Son khi phải bay về nước.

Xuân Son thân thiết với các đồng đội.

"Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng, và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cổ động viên cũng như ban lãnh đạo CLB Nam Định.

Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh". Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Kim Sang Sik đầy tiếc nuối khi Xuân Son không thể góp mặt trong trận đấu với Thái Lan.

Về phía lực lượng thi đấu, tiền vệ Nguyễn Hai Long chia sẻ rằng việc Xuân Son vắng mặt mang lại tổn thất không nhỏ cho ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại. Dẫu vậy, tiền vệ này nhấn mạnh toàn đội đã chuẩn bị tinh thần vững vàng để đối diện thử thách: "Ban huấn luyện sẽ tìm phương án cùng các giải pháp lấp khoảng trống Xuân Son để lại. Tôi tin mọi cầu thủ đều sẵn sàng và quyết tâm chiến đấu thay phần của Xuân Son trong hành trình phía trước".

Ảnh: VFF