Chủ động giữ bình yên từ cơ sở

Công an phường Bình Phước tuyên truyền pháp luật cho học sinh tại Trường THCS Tân Bình.

Trên địa bàn phường, các vụ việc về an ninh trật tự diễn ra với nhiều tính chất, mức độ khác nhau, đòi hỏi cơ quan chức năng phải luôn chủ động nắm tình hình, xử lý hiệu quả từ sớm, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. Vụ án xảy ra tại khu phố Tân Đồng vào tháng 7-2026 là một điển hình.

Không để phát sinh phức tạp

Khoảng 10h30 ngày 6-7-2026, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ với nhiều vết thương tại khu vực vườn điều thuộc khu phố Tân Đồng nên trình báo lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, thực hiện các quy trình nghiệp vụ, xác minh danh tính nạn nhân và báo cáo Công an thành phố.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị Đ.T.H., sinh năm 1998, thường trú tại ấp 16, xã Thiện Hưng, đang cư trú và làm thuê tại phường Bình Phước. Nguyên nhân vụ án được nhận định có liên quan đến mâu thuẫn tình ái. Ngay sau đó, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương thu thập manh mối, chứng cứ và lần theo dấu vết di chuyển của nghi phạm.

Qua xác minh, Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1988, thường trú tại xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh, thuê nhà tại xã biên giới Hưng Phước, được xác định là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Các tổ công tác nhanh chóng xác minh những địa điểm nghi phạm có thể lẩn trốn, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, bao vây.

Đến khoảng 17h20 ngày 7-7-2026, từ nguồn tin có giá trị, lực lượng chức năng xác định Tuấn đang ở xã Long Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, các tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai truy bắt. Tại khu vực lô cao su thuộc xã Long Hòa, các lực lượng đã khống chế được Tuấn. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Như vậy, chỉ khoảng 28 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm của vụ án.

Ngăn ngừa từ cơ sở

Trung tá Nguyễn Văn Thủy, cán bộ Công an phường Bình Phước cho biết: “Không phải vụ việc nào cũng bắt đầu từ những dấu hiệu nghiêm trọng. Có những mâu thuẫn xuất phát từ nguyên nhân rất nhỏ nhưng nếu không được kiểm soát, can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hậu quả khó lường”.

Điển hình là vụ việc xảy ra trong nhóm thanh thiếu niên mới đây. Tối 3-9, nhóm L.T.K., C.N.S., H.V.T. và L.H.T. (từ 15-17 tuổi, cùng ở xã Nha Bích) chở nhau bằng 2 xe mô tô đến khu vực quảng trường Bình Phước để ngồi chơi. Tại đây, nhóm xảy ra mâu thuẫn với nhóm H.L.Q.K., N.D.L. và H.N.T. (từ 14-17 tuổi, cùng ở phường Bình Phước). Nguyên nhân chỉ xuất phát từ việc 2 nhóm nhìn nhau không thiện cảm, sau đó xảy ra ném đá qua lại.

Một người dân chứng kiến sự việc đã kịp thời can ngăn, sau đó 2 nhóm giải tán. Tuy nhiên, mâu thuẫn chưa dừng lại. Tối 4-9, nhóm thanh thiếu niên đến từ xã Nha Bích tiếp tục tụ tập, chuẩn bị dao, mã tấu tự chế để tìm nhóm đối phương nhưng không gặp. Đến tối 5-9, nhóm này tiếp tục đi tìm và gặp nhóm đối phương tại khu vực quảng trường Bình Phước. Hai bên tiếp tục xô xát. Trong lúc đuổi đánh nhau, H.T.H. (16 tuổi, ở phường Bình Phước) bị thương ở chân.

Sau vụ việc, Công an phường Bình Phước triệu tập, làm việc với những người liên quan. Các thanh, thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường lập hồ sơ, giao gia đình bảo lãnh để tiếp tục xác minh, xử lý sau khi có kết quả giám định thương tích của H.T.H.

Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: Khi thấy nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn khu phố, người dân rất sợ hãi và quan ngại, rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Cùng với việc nắm tình hình ngoài thực tế, Công an phường Bình Phước còn tăng cường rà soát thông tin trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Mới đây, Công an phường phát hiện tài khoản Facebook “T.T.Bđs” do T.T.B. (35 tuổi, ở phường Bình Phước) quản lý, đăng tải câu chuyện bịa đặt về việc lực lượng công an bắt giữ một thanh niên mang theo một túi tiền lớn đi tìm mình để mua đất. Qua xác minh, nội dung nêu trên không đúng sự thật. Việc đăng tải thông tin theo hướng giật gân nhằm thu hút sự quan tâm, tương tác trên mạng xã hội để phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản. Công an phường đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.B. số tiền 7,5 triệu đồng.

Một trường hợp khác là N.T.T., 45 tuổi, kinh doanh xe máy tại phường Bình Phước. Người này thường xuyên phát trực tiếp trên 2 tài khoản TikTok nhằm quảng bá hoạt động kinh doanh. Qua rà soát, công an phát hiện các tài khoản nêu trên đăng tải 15 video có nội dung sử dụng ngôn ngữ phản cảm, có nội dung chỉ trích sai sự thật về lực lượng cảnh sát giao thông. Công an phường đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T. 7,5 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước cho biết: Nhờ sự chủ động triển khai lực lượng và các giải pháp quyết liệt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững. 9 tháng của năm 2026, trên địa bàn phường xảy ra 112 vụ việc; trong đó 51 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 45 vụ phạm tội về ma túy và 13 vụ tai nạn giao thông. Riêng tội phạm về trật tự xã hội giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm 2025, tương đương giảm 29,16%.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, doanh nghiệp, trường học, Công an phường tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí; đẩy mạnh triệt phá tội phạm về ma túy. Công an phường sẽ tham mưu triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ở các tuyến đường, khu dân cư; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Thượng tá NGUYỄN ĐỨC THÀNH, Trưởng Công an phường Bình Phước