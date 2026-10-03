Nhà 2 tầng ở TPHCM bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa

Vụ cháy xảy ra khoảng 12h30 ngày 3/10 tại căn nhà 2 tầng rộng khoảng 100m² trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Minh Phụng.

Lửa phát ra từ khu vực tầng trệt rồi nhanh chóng lan rộng, cháy dữ dội, khói đen bốc nghi ngút bao trùm căn nhà.

Lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn nhà 2 tầng. Ảnh: TN

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cơ sở có nhiều công nhân đang làm việc. Phát hiện hỏa hoạn, những người này hoảng loạn chạy ra ngoài, đồng thời cùng người dân xung quanh hô hoán, sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, triển khai đội hình kéo vòi rồng tiếp cận ngọn lửa.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: NT

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong cơ sở bị hư hại nặng.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.