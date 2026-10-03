Ngày 3/10, thông tin từ chính quyền địa phương xã Kim Bảng (Nghệ An) cho biết, đơn vị chức năng cùng người dân và các đội thiện nguyện vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Lam.

Trước đó, vào chiều 2/10, vợ chồng anh N.C.H. (SN 1972) và chị N.T.H. (SN 1975), trú tại xã Vạn An (Nghệ An) dùng thuyền nhỏ ra khu vực sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn xã Kim Bảng để tìm kiếm phế liệu.

Khu vực thuyền gặp nạn cách cầu Rộ khoảng 200m. Ảnh: Kim Long

Khi đang di chuyển trên sông thì chiếc thuyền bất ngờ gặp sự cố khiến cả 2 rơi xuống nước. Một số người dân phát hiện người chồng chới với rồi chìm xuống nước nên hô hoán, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Kim Bảng phối hợp lực lượng chức năng huy động người và phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Xuyên đêm 2/10 và sáng 3/10, hàng chục chiếc thuyền tìm kiếm trên sông nhưng vẫn chưa thấy tung tích của 2 nạn nhân. Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án rà soát trên sông.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm hai vợ chồng mất tích. ảnh: xã Vạn An

Được biết, vợ chồng anh H. có 4 người con. Hằng ngày, hai vợ chồng làm nông nghiệp và tranh thủ rà phế liệu trên sông Lam để kiếm thêm thu nhập.

Trước sự việc đau lòng, lãnh đạo xã cùng các lực lượng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình. Đồng thời động viên người thân giữ vững tinh thần, vượt qua nỗi đau, tiếp tục phối hợp với các lực lượng trong công tác tìm kiếm.