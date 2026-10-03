Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong rừng Quảng Trị

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Đơn vị cho biết đã tổ chức khảo sát sau khi rà soát, xác minh thông tin liên quan đến khả năng còn hài cốt liệt sĩ,tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, nhiều lớp đất đá và hệ thống rễ cây tràm chằng chịt.

Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ trong Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 vẫn kiên trì bám địa bàn, tổ chức đào tìm theo từng khu vực, từng lớp đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm, bóc tách cẩn thận nhằm phát hiện hài cốt và các di vật liên quan.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực rừng tràm bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá). (Ảnh: Hoàng Cuối)

Đơn vị phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 1,2 đến 1,4m. Hài cốt thứ nhất được phát hiện, quy tập ngày 30/9. Các di vật phát hiện cùng hài cốt gồm 1 thắt lưng, 4 cúc áo quần bộ đội và 14 chiếc đinh đóng quan tài.

Ngày 1/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện và quy tập hài cốt thứ hai. Di vật đi kèm gồm 8 cúc áo quần bộ đội và 25 chiếc đinh đóng quan tài.

Cũng trong ngày 1/10, đơn vị phát hiện và quy tập hài cốt thứ ba. Các di vật được phát hiện gồm 4 cúc áo quần bộ đội, 20 chiếc đinh đóng quan tài và 1 tấm tăng còn nguyên.

Do thời gian chôn vùi kéo dài, các hài cốt bị phân hủy, nhiều phần xương không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, những phần xương còn lại cùng các di vật được phát hiện là cơ sở quan trọng phục vụ công tác rà soát, xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ. Việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính sẽ được thực hiện theo quy định và khi có đủ điều kiện.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật liên quan được đơn vị đưa về nhà quàn để bảo quản, chăm sóc và thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Thời gian tới, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 mong muốn các địa phương, đơn vị và Nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp rà soát, xác minh những địa bàn có thông tin về nơi an táng liệt sĩ để tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập.