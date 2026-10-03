Cụ ông 92 tuổi mang theo 7 cây vàng đi lạc trong đêm

Trước đó, hồi 21 giờ ngày 2/10/2026, trong khi làm nhiệm vụ Công an phường Gia Viên (TP. Hải Phòng) phát hiện cụ ông cao tuổi có biểu hiện khác thường nên đã tiếp cận hỏi thăm, nắm tình hình.

Cụ ông 92 tuổi đi lạc được lực lượng Công an hỗ trợ đưa về gia đình.

Quá trình đi lạc, cụ ông còn mang theo một số lượng lớn tài sản gồm 7 thỏi kim loại màu vàng và 2 triệu tiền mặt.

Sau khi xác định cụ ông bị lẫn, đi lạc, Công an phường Gia Viên đưa cụ ông về trụ sở, xác minh địa chỉ, nhân thân và liên lạc với gia đình lên trụ sở đón cụ về, đồng thời bàn giao toàn bộ số tài sản trên cho gia đình.

Qua xác minh xác định, cụ ông là H (sinh 1934, trú tại phường Gia Viên, TP. Hải Phòng. Do tuổi cao, bị lẫn nên cụ đi lạc, khi đi mang theo 7 cây vàng và 2 triệu đồng của gia đình.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an, đại diện gia đình đã viết thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng và Công an phường Gia Viên.