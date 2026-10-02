'Chợ số' thêm nhiều tiện ích

Các đại biểu tham dự hội nghị giới thiệu giải pháp “Chợ số” do Sở Công Thương tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu giải pháp “Chợ số” với những nội dung gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh tại chợ, tập trung vào hạ tầng phục vụ thanh toán điện tử, hỗ trợ tiểu thương sử dụng ứng dụng ngân hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản và đối soát giao dịch.

Ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị.

Ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, cho biết trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại các chợ, tiểu thương cần được xác định là đối tượng trung tâm. Chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi tiểu thương nhận thấy lợi ích và chủ động tham gia.

Theo ông Dương Vũ Nam, cần hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, trước hết là các nội dung liên quan đến thanh toán bằng mã QR, sử dụng tài khoản ngân hàng, bảo vệ tài khoản, nhận diện và phòng tránh rủi ro, thủ đoạn lừa đảo trên môi trường số. Bên cạnh đó, cần giới thiệu những tiện ích của kinh doanh số để tiểu thương thấy rõ công nghệ có thể hỗ trợ hoạt động mua bán, từ đó từng bước thay đổi thói quen và chủ động tham gia quá trình chuyển đổi số.

Phòng Văn hoá và Xã hội phường An Xuyên phối hợp với các đơn vị hướng dẫn tiểu thương sử dụng các tiện ích số.

Từ góc độ địa phương, việc triển khai “Chợ số” cũng được các xã, phường quan tâm, nhất là trong quá trình từng bước thay đổi phương thức giao dịch của tiểu thương.

Ông Nguyễn Văn Bảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cái Đôi Vàm, cho biết, hội nghị giúp địa phương có thêm thông tin, giải pháp và cách thức triển khai để nghiên cứu, lựa chọn phương án phù hợp để áp dụng. Và để mô hình phát huy hiệu quả, việc triển khai cần phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu chợ, nhưng phải đồng hành cùng tiểu thương, giúp bà con hiểu rõ lợi ích, thao tác được trên các ứng dụng và chủ động áp dụng trong giao dịch hằng ngày.

Ông Đặng Văn Huệ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ SaigonLab, giới thiệu các tiện ích của giải pháp “Chợ số” đến đại biểu.

Từ phía đơn vị cung cấp giải pháp, ông Đặng Văn Huệ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ SaigonLab, cho biết: Khi áp dụng phần mềm, tiểu thương có thể tiếp cận các tiện ích số phù hợp với hoạt động mua bán tại chợ, từng bước giảm sự phụ thuộc vào giao dịch tiền mặt, đồng thời thuận tiện hơn trong việc theo dõi, đối soát giao dịch. Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động tại chợ cũng góp phần tạo môi trường kinh doanh hiện đại, phù hợp với nhu cầu thanh toán và mua sắm của người dân.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ SaigonLab giới thiệu phần mềm “Chợ số” đến cán bộ phụ trách lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Giao diện phần mềm “Chợ số”.

Qua hội nghị, UBND các xã, phường và các đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành chợ có thêm thông tin để rà soát, đánh giá điều kiện thực tế, từ hạ tầng đến nhu cầu của tiểu thương và người dân. Trên cơ sở đó, các địa phương có thể lựa chọn những chợ phù hợp để triển khai mô hình “Chợ số”./.