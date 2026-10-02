Phối hợp phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: T.L

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, nhiều hoạt động sôi nổi đã được triển khai tại lễ phát động. Trong đó, Thư viện tỉnh và các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Tuyên Bình đã ký kết chương trình phối hợp về phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời.

Thư viện tỉnh và các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Tuyên Bình ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc - Ảnh: T.L

Tại Trường tiểu học Tuyên Bình và Trường THCS Tuyên Bình, Thư viện tỉnh tổ chức trải nghiệm đọc sách bằng xe lưu động; trao hơn 300 đầu sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh; hướng dẫn khai thác kho học liệu mở, học liệu số về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm.

Các hoạt động triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 tại Trường THCS Tuyên Bình - Ảnh: T.L

Sau buổi lễ, các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Tuyên Bình triển khai chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", với các hoạt động phong phú, như: Phối hợp với ngân hàng hướng dẫn mở tài khoản, thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cài đặt VssID, kích hoạt tài khoản an sinh xã hội…

Các Tổ công nghệ cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà", cùng các đơn vị hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản an sinh xã hội - Ảnh: T.L

Cùng với đó, nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao kỹ năng ứng phó lừa đảo trực tuyến và an toàn thông tin, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số được đẩy mạnh gắn với chủ đề Ngày chuyển đổi số năm 2026 của tỉnh: “Chuyển đổi số: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị”.