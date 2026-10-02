Bộ Công an yêu cầu nền tảng xuyên biên giới tăng xử lý video AI vi phạm

Chiều 1/10, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III/2026, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an thông tin về việc xử lý các nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo trên không gian mạng.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, tình trạng sản xuất, phát tán hình ảnh, video bằng AI trên các nền tảng tại Việt Nam đang có nhiều diễn biến phức tạp. Cục An ninh mạng đã làm việc với các nền tảng xuyên biên giới và yêu cầu đưa ra giải pháp cụ thể đối với việc sử dụng AI.

Đại diện Cục An ninh mạng cho biết các nền tảng đã xây dựng giải pháp nhằm xử lý những hành vi vi phạm liên quan đến AI. Theo thông tin được công bố tại họp báo, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được các nền tảng xuyên biên giới áp dụng công nghệ AI để hỗ trợ xử lý tin giả, thông tin sai sự thật cùng hình ảnh, video có dấu hiệu vi phạm do AI tạo ra.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng.

Tuy nhiên, hiệu quả của các giải pháp này cần thêm thời gian đánh giá do công nghệ AI liên tục thay đổi và các hệ thống xử lý cần thích ứng với công nghệ cũng như tình hình thực tế.

Bên cạnh nội dung do AI tạo ra, Cục An ninh mạng đang phối hợp với công an các địa phương xác minh những tài khoản, cá nhân quản trị và người có hành vi đăng tải nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Với các trường hợp liên quan đến tài khoản hoặc cá nhân ở nước ngoài, cơ quan chức năng yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phối hợp chặn, gỡ nội dung.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai Chiến dịch TinAI với thông điệp “Kiểm trước tin sau”, nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ tin giả và nội dung sai lệch được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.

Sự phát triển nhanh của các công cụ tạo sinh đang giúp việc sản xuất hình ảnh, âm thanh và video trở nên dễ dàng hơn. Song song với các ứng dụng tích cực, công nghệ này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với việc xác thực nguồn tin, nhận diện nội dung giả mạo và trách nhiệm của các nền tảng trong kiểm soát nội dung trên môi trường số.