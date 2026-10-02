Ra mắt Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương và đưa vào vận hành thử nghiệm Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub). Ảnh: Hải Quân

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Văn Trinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, viện/trường, đơn vị liên quan và đại diện nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Hải Quân

Việc triển khai Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub) góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nền tảng này là một bước đi cụ thể và thiết thực, tạo ra không gian số để biến nhu cầu của doanh nghiệp thành các bài toán có thể xử lý, kết nối đúng nguồn lực và theo dõi đến kết quả cuối cùng. Đây cũng là nền tảng để thành phố Đồng Nai từng bước phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được kết nối bằng dữ liệu, vận hành bằng nhu cầu thực tế và phục vụ trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế.

Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub) là không gian trực tuyến kết nối Nhà nước - doanh nghiệp - viện, trường - chuyên gia khởi nghiệp - hộ kinh doanh - tổ chức hỗ trợ - đơn vị cung cấp giải pháp - ngân hàng - quỹ đầu tư và các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Nguyễn Minh Quang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại lễ ra mắt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub) cần chú trọng các nội dung, vấn đề trọng tâm, gồm: giải quyết những bài toán thực tiễn, cụ thể về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ở địa phương; kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn, hướng tới đồng hành, phát triển những mô hình nhà máy, dây chuyền sản xuất thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển mới của địa phương.

Bên cạnh đó, nền tảng cũng cần quan tâm tới các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo xây dựng, kết nối hạ tầng dữ liệu để góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở địa phương…