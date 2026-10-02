VNPT Money chung tay kiến tạo hành trình giao thông đô thị liền mạch

Diễn đàn Thanh toán Giao thông Châu Á – Thái Bình Dương 2026 là sự kiện chuyên ngành do Hiệp hội Công nghệ Thẻ thông minh Châu Á – Thái Bình Dương (APSCA) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 29/9 đến 1/10/2026. Sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành giao thông, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ cùng nhiều chuyên gia đến từ các quốc gia trong khu vực.

Với chủ đề “Tích hợp Giao thông, Thanh toán Mở và Định danh số”, diễn đàn tập trung vào một xu hướng đang ngày càng rõ nét tại các đô thị lớn

Với chủ đề “Tích hợp Giao thông, Thanh toán Mở và Định danh số”, diễn đàn tập trung vào một xu hướng đang ngày càng rõ nét tại các đô thị lớn: công nghệ không chỉ giúp hành khách mua vé hay thanh toán nhanh hơn, mà cần tiến tới kết nối các phương tiện, phương thức thanh toán và dịch vụ khác nhau để tạo nên một hành trình di chuyển thuận tiện, liền mạch và lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng là câu chuyện mà VNPT Money mang đến diễn đàn năm nay.

Cụ thể, tham dự diễn đàn, ông Nguyễn Đăng Thắng – Giám đốc Trung tâm VNPT FinTech thuộc Tổng Công ty Truyền thông , Chi nhánh Tập đoàn VNPT chia sẻ với hai phiên chuyên đề “Open payement for Asian Mobility (Thanh toán mở trong hệ sinh thái giao thông Châu Á) và MaaS 2 for Smart Cities Mobility (MaaS 2 cho hệ sinh thái giao thông đô thị thông minh).

Ông Nguyễn Đăng Thắng – Giám đốc Trung tâm VNPT FinTech thuộc Tổng Công ty Truyền thông , Chi nhánh Tập đoàn VNPT

Hai nội dung tưởng như khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn từ điểm xuất phát đến điểm đến, thay vì phải tự xử lý từng dịch vụ riêng lẻ trong hành trình.

Với thanh toán mở, hành khách có thể lựa chọn những hình thức quen thuộc như mã QR, ví điện tử, thẻ ngân hàng không tiếp xúc hay các phương thức thanh toán số khác. Điều quan trọng nằm ở khả năng các phương thức này cùng hoạt động trong một hệ sinh thái thống nhất, để trải nghiệm thanh toán trở nên đơn giản và gần như không tạo ra khoảng ngắt trong hành trình.

Một hành trình trong tương lai có thể bắt đầu bằng xe buýt, tiếp tục bằng Metro và kết thúc bằng xe công nghệ hoặc xe đạp công cộng. Hành khách có thể tìm tuyến, lựa chọn phương tiện, mua vé, thanh toán và chuyển đổi giữa các hình thức di chuyển thuận tiện hơn mà không phải quan tâm phía sau có bao nhiêu hệ thống công nghệ hay bao nhiêu đơn vị cùng tham gia cung cấp dịch vụ. Ở đó, thanh toán không còn là một bước riêng biệt mà trở thành một phần tự nhiên của toàn bộ hành trình.

Cũng tại sự kiện, VNPT đã mang đến Diễn đàn Thanh toán Giao thông Châu Á – Thái Bình Dương 2026 nền tảng thanh toán VNPT Money. Từ việc cung cấp phương thức thanh toán trong hệ sinh thái Hanoi Metro, VNPT Money đang hướng tới kết nối sâu hơn giữa thanh toán, giao thông và các dịch vụ đô thị, góp phần tạo nên những hành trình thuận tiện, liền mạch hơn cho người dân.

Qua đó, VNPT Money đang từng bước mở rộng vai trò từ thanh toán số sang đồng hành cùng hành trình di chuyển đô thị, góp phần tạo nên trải nghiệm giao thông thuận tiện và liền mạch hơn cho người dân.