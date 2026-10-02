Sau ChatGPT, OpenAI muốn Dots trở thành “đồng nghiệp AI” luôn hoạt động

Sau vài năm người dùng quen với việc mở chatbot, nhập câu hỏi rồi chờ câu trả lời, OpenAI đang thử một cách tương tác khác.

Dots được thiết kế như những AI luôn hoạt động, có thể nhận một mục tiêu, tự xử lý nhiều bước công việc, theo dõi những thay đổi mới và quay lại báo cáo khi cần con người quyết định.

Hình minh họa.

OpenAI Dots khác ChatGPT thông thường ở điểm nào?

OpenAI giới thiệu Dots tại sự kiện dành cho nhà phát triển ngày 29/9/2026, mô tả đây là những AI agent có khả năng hoạt động liên tục thay mặt người dùng.

Dots sử dụng GPT-6 Astra, nhưng điểm khác biệt lớn không chỉ nằm ở model phía sau.

Mỗi Dot được cấp một máy tính riêng trên nền tảng đám mây, có trình duyệt và có thể kết nối với những ứng dụng mà người dùng cho phép. Thông qua hệ sinh thái plugin, OpenAI cho biết Dots có khả năng kết nối với hơn 4.000 ứng dụng.

Điều này giúp Dots tiến thêm một bước so với cách người dùng thường sử dụng chatbot.

Với ChatGPT truyền thống, người dùng có thể yêu cầu: “Hãy viết email trả lời khách hàng này”. Sau khi AI viết xong, con người tiếp tục quyết định phải làm gì.

Với một Dot được thiết lập phù hợp, mục tiêu có thể rộng hơn: theo dõi phản hồi của khách hàng, phát hiện những vấn đề lặp lại, tổng hợp chúng, chuẩn bị phương án xử lý rồi báo cho người phụ trách khi cần quyết định.

Nói đơn giản, chatbot thường xử lý một yêu cầu. Dots được hướng tới việc theo cả một công việc.

OpenAI đưa ra ví dụ một lập trình viên có thể để Dot theo dõi phản hồi của người dùng, xác định các lỗi nhỏ hoặc yêu cầu tính năng, viết bản sửa, chạy thử nghiệm rồi chuẩn bị pull request để lập trình viên kiểm tra.

Với nhà nghiên cứu, Dot có thể theo dõi dữ liệu mới, chạy lại phân tích khi có kết quả bổ sung, điều tra những điểm bất thường và cập nhật biểu đồ trong nghiên cứu.

Một người phụ trách bán hàng có thể giao Dot liên tục theo dõi yêu cầu của khách hàng, so sánh với tài liệu sản phẩm, tìm những nội dung còn thiếu và cập nhật đề xuất khi điều kiện của thương vụ thay đổi.

Người làm nội dung cũng là nhóm được OpenAI nhắc tới. Khi có bản ghi mới của một cuộc phỏng vấn, Dot có thể tìm những đoạn đáng chú ý, chuẩn bị ghi chú, viết nháp nội dung mạng xã hội và chuyển cho người dùng duyệt.

Đây là điểm khiến Dots đáng chú ý hơn một chatbot chỉ “viết giúp một bài đăng”.

AI được đưa vào cả quy trình công việc, thay vì chỉ tham gia một bước nhỏ bên trong quy trình đó.

AI có thể chủ động làm việc trước khi người dùng yêu cầu

Một trong những thay đổi lớn nhất của Dots nằm ở khả năng tiếp tục làm việc trong nền.

OpenAI gọi một phần của cơ chế này là “proactive research”, có thể hiểu là nghiên cứu chủ động.

Khi người dùng không trực tiếp tương tác, Dot có thể xem thông tin từ những ứng dụng đã kết nối để tìm các vấn đề hoặc công việc có thể hữu ích.

Tuy nhiên, trong chế độ này, quyền của AI bị giới hạn ở mức chỉ đọc. Dots không được tự gửi tin nhắn, sửa nội dung ứng dụng hay điều khiển máy tính của người dùng chỉ vì nó phát hiện một việc cần làm.

Một tình huống thực tế được OpenAI chia sẻ cho thấy một người dùng thử nghiệm từng quên lập hóa đơn cho một đơn vị xuất bản. Dot của người này phát hiện việc còn thiếu, chuẩn bị hóa đơn và chỉ gửi sau khi nhận được sự phê duyệt.

Cách hoạt động này cho thấy mục tiêu dài hạn của OpenAI khá rõ.

Thay vì người dùng mỗi sáng mở ChatGPT rồi lần lượt nhập “tôi cần làm gì hôm nay?”, một AI agent có thể đã biết những dự án đang theo dõi, phát hiện thay đổi từ tối hôm trước và chuẩn bị trước một số phần việc.

Người dùng cũng không nhất thiết phải quay lại đúng một cửa sổ ChatGPT để tìm Dot.

OpenAI cho phép giao tiếp với Dots qua ChatGPT trên máy tính, trình duyệt web và điện thoại. Người dùng còn có thể nhắn cho Dot qua Slack hoặc Microsoft Teams, trong khi khả năng nhắn tin SMS được lên kế hoạch bổ sung sau.

Bối cảnh công việc được duy trì giữa các kênh.

Một dự án có thể được khởi đầu trong ChatGPT, sau đó được đưa vào cuộc trao đổi của nhóm trên Slack mà không phải giải thích lại toàn bộ từ đầu.

Dots cũng có thể chủ động gửi cập nhật tiến độ, đặt câu hỏi hoặc báo rằng có một quyết định cần con người xử lý.

Đây là thay đổi quan trọng trong cách con người tương tác với AI.

Trong mô hình chatbot, người dùng thường là người khởi đầu cuộc trò chuyện. Với agent luôn hoạt động, đôi khi chính AI sẽ là bên bắt đầu cuộc trao đổi vì có một việc cần người dùng chú ý.

OpenAI thậm chí hướng tới mô hình nhiều Dot cùng hoạt động cho một người.

Hiện người dùng bắt đầu với một Dot chính, nhưng trong tương lai một người có thể có nhiều agent chuyên trách: một Dot nghiên cứu, một Dot theo dõi dự án, một Dot phụ trách lập trình hoặc một Dot xử lý công việc hành chính.

Doanh nghiệp còn có thể triển khai các “specialist dots” với danh tính, thông tin đăng nhập và quyền truy cập riêng, được thiết kế để đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức.

OpenAI đang thử nghiệm mô hình này với các công việc như mua sắm, xử lý hóa đơn, email marketing, chăm sóc khách hàng và hợp đồng thương mại.

Nếu cách tiếp cận này trở nên phổ biến, giao diện AI trong tương lai có thể không còn đơn giản là một ô nhập prompt. Người dùng sẽ chuyển sang giao mục tiêu, phân quyền và kiểm tra kết quả của một nhóm agent.

Dots càng tự chủ, quyền kiểm soát càng quan trọng

Khả năng AI tự làm việc cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn: nếu Dot hiểu sai yêu cầu hoặc thực hiện một hành động không mong muốn thì sao?

OpenAI thiết kế nhiều lớp kiểm soát để giải quyết vấn đề này.

Máy tính đám mây của Dot được tách khỏi máy tính cá nhân của người dùng. Dot chỉ được truy cập máy tính của người dùng nếu được cấp quyền.

Người dùng cũng tự lựa chọn những ứng dụng Dot được phép truy cập và có thể quản lý quyền từ hệ thống kiểm soát ứng dụng của ChatGPT.

Một tính năng đáng chú ý khác là Custom Rules.

Người dùng có thể thiết lập loại hành động nào Dot được phép tự thực hiện, hành động nào phải hỏi trước và hành động nào bị cấm hoàn toàn.

Đối với những thao tác có khả năng ảnh hưởng đến tài khoản hoặc chia sẻ thông tin, Dots sử dụng cơ chế tự kiểm tra trước khi hành động. Những việc đặc biệt nhạy cảm, chẳng hạn thay đổi mật khẩu, vẫn phải do con người trực tiếp thực hiện.

Người dùng cũng có thể mở máy tính của Dot để xem nó đang làm gì, theo dõi công việc nền trong giao diện hoạt động và can thiệp nếu AI đi sai hướng.

Hệ thống giám sát an toàn của OpenAI có thể tạm dừng hoặc dừng công việc nếu phát hiện dấu hiệu rủi ro.

Dù vậy, OpenAI vẫn cảnh báo Dots có thể mắc lỗi và những công việc có hậu quả quan trọng cần được con người kiểm tra.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý bởi một AI agent có phạm vi tác động lớn hơn chatbot.

Nếu chatbot viết sai một câu, người dùng có thể sửa trước khi sử dụng. Nhưng khi một agent được phép đọc dữ liệu, viết mã, chuẩn bị tài liệu hoặc làm việc với các hệ thống doanh nghiệp, sai sót có thể xảy ra ở nhiều bước trước khi kết quả cuối cùng xuất hiện.

Ngay trong buổi giới thiệu Dots, một số màn trình diễn trực tiếp cũng gặp trục trặc khi agent nhiều lần không gửi được cập nhật bằng giọng nói như yêu cầu. Điều này phần nào cho thấy khoảng cách giữa tầm nhìn về một AI luôn hoạt động và khả năng vận hành ổn định trong mọi tình huống vẫn còn là bài toán cần thời gian hoàn thiện.

Dots hiện bắt đầu được triển khai cho người dùng ChatGPT Pro và Business Premium tại những thị trường đủ điều kiện. Người dùng Enterprise, bao gồm một số gói dành cho giáo dục và y tế, có thể thử nghiệm bản beta khi quản trị viên của tổ chức cho phép.

Dot đầu tiên được bao gồm trong các gói Pro và Business Premium mà không phải trả thêm phí riêng. OpenAI dự kiến sau này cho phép người dùng bổ sung thêm Dot, đồng thời mua thêm tốc độ hoặc khối lượng công việc mà từng agent có thể xử lý.

Với doanh nghiệp, OpenAI còn đang hợp tác với Microsoft để đưa các Dot chuyên biệt vào hệ thống quản trị và bảo mật Agent 365.

Nhìn rộng hơn, Dots không đơn thuần là một tính năng mới của ChatGPT.

Sản phẩm phản ánh hướng đi mà nhiều công ty AI đang theo đuổi: chuyển từ hệ thống biết trả lời sang hệ thống biết hành động.

Nếu chatbot là công cụ người dùng gọi đến mỗi khi cần hỗ trợ, AI agent hướng tới vai trò giống một đồng nghiệp số: biết những dự án đang diễn ra, tiếp tục công việc khi người dùng rời máy và chỉ tìm đến con người khi cần quyết định.

Tuy nhiên, khả năng làm việc 24/7 chỉ thực sự có giá trị nếu đi cùng độ tin cậy, quyền kiểm soát rõ ràng và khả năng biết khi nào AI nên dừng lại.

Đó có thể cũng là bài kiểm tra quan trọng nhất đối với OpenAI Dots trong thời gian tới.