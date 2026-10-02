Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phép chuyển giao cho ai?

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định khoản 1 Điều 65 và khoản 2 Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được phân loại để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất được quản lý như sản phẩm, hàng hóa và được phép chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.