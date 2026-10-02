Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phép chuyển giao cho ai?
Ông Nguyễn Long (Vĩnh Long) hỏi, chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được định danh là “TT” trong giấy phép môi trường có được phép bán hoặc chuyển giao cho các đơn vị có đủ năng lực, chức năng để tái chế, tái sử dụng hoặc thu hồi năng lượng không, hay phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý/tiêu hủy chất thải?
Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
Theo quy định khoản 1 Điều 65 và khoản 2 Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được phân loại để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất được quản lý như sản phẩm, hàng hóa và được phép chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong-duoc-phep-chuyen-giao-cho-ai-102261002145404764.htm