Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số 2026: Tôn vinh những trang sách đưa tri thức vào cuộc sống

Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng Sách năm 2026. Ảnh: PV

Giải thưởng năm nay được phát động từ ngày 1-4-2026, trong khuôn khổ Chương trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đề án tổ chức Giải thưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN ngày 23-3-2026.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Giải thưởng Trần Chí Đạt, hoạt động được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tổ chức có tác phẩm sách in và sách điện tử tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Không dừng ở việc tôn vinh một tác phẩm hay một tác giả, Giải thưởng hướng tới việc đưa tri thức khoa học đến gần hơn với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng xuất bản sách khoa học - công nghệ; lan tỏa tri thức, tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc, học tập suốt đời và xây dựng hệ sinh thái tri thức số.

Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách 2026 tiến hành đánh giá, lựa chọn tác phẩm tiêu biểu. Ảnh: PV

Quy mô tham dự của Giải thưởng cho thấy sự quan tâm của giới xuất bản, các nhà khoa học và những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. 329 xuất bản phẩm đã được gửi tham dự; qua vòng sơ khảo, 10 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Điều đáng chú ý là phạm vi của các tác phẩm không bó hẹp trong những cuốn sách chuyên ngành. Danh sách 10 đề cử trải rộng từ khoa học tự nhiên, y học, năng lượng, kinh tế, quy hoạch đô thị đến kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo.

Có những công trình mang tính tư liệu, nền tảng như: "Sách Đỏ Việt Nam"; có sách hướng trực tiếp tới phổ cập kỹ năng số như "Bình dân học vụ số - Kỹ năng số cơ bản"; cũng có những tác phẩm đặt ra các vấn đề mới của kỷ nguyên công nghệ như: "Phát triển lực lượng sản xuất mới để đột phá trong kỷ nguyên số và AI và con người".

Sự đa dạng ấy phần nào cho thấy cách tiếp cận rộng của Giải thưởng: Khoa học không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay những công trình nghiên cứu chuyên sâu, mà còn hiện diện trong y tế, năng lượng, sản xuất, quy hoạch, giáo dục, đời sống và quá trình chuyển đổi số.

Ngày 4-10, những tác phẩm được lựa chọn sẽ chính thức được vinh danh tại Lễ chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển toàn xã hội”.