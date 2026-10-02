Tôn vinh nhà khoa học của nhà nông, lan tỏa tinh thần sáng tạo kỹ thuật

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn vinh danh Tiến sỹ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, tại Chương trình “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ VII và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" lần thứ XI.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội, thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển nông nghiệp, chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" và Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" có ý nghĩa thiết thực. Đây là sự ghi nhận đối với các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức có công trình nghiên cứu thiết thực với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời tôn vinh những nhà nông có sáng chế, giải pháp kỹ thuật sáng tạo, mang lại hiệu quả trong sản xuất.

Chương trình cũng góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động nghiên cứu, cải tiến công cụ, quy trình, phương thức sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Năm nay, 42 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh và 24 nông dân được nhận giải Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết, luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam gửi lời chúc mừng, đồng thời mong muốn những cá nhân được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo, không bằng lòng với những thành tích đã đạt được và coi đây là điểm khởi đầu cho những hành trình mới, ý tưởng mới, nhiều đóng góp mới trong kỷ nguyên mới.

Các tác giả đạt giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” lần thứ XI năm 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại chương trình. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Trong danh sách 42 nhà khoa học của nhà nông năm 2026, có 26 nhà khoa học có học vị tiến sỹ đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu hàng đầu của ngành nông nghiệp và môi trường như: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tuất - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam (với nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đóng góp cho ngành nông nghiệp, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả đã được bằng khen, phần thưởng cao quý của các Bộ, ngành và Nhà nước); Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Hòa Ông, giảng viên cao cấp, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ (với 45 năm giảng dạy và nghiên cứu; chủ trì 17 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tiên phong ứng dụng kỹ thuật mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long); Tiến sỹ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Trong số những sáng kiến hữu ích xuất phát từ thực tiễn sản xuất, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ XI cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, tác giả của giải pháp Máy tinh lọc mật ong NH:10/70; ông Vũ Văn Nghiên với giải pháp quản lý, vận hành sản xuất trong trang trại chăn nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm, theo hướng kinh tế tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái đem lại hiệu quả kinh tế cao; ông Lê Văn Hợp với giải pháp xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Lim xanh năng suất cao gắn với xử lý bã thải theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Sau gần 10 năm nghiên cứu các giải pháp nuôi lươn sinh sản công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Lưu (tỉnh Ninh Bình) đã vinh dự được nhận giải thưởng "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông."

Anh Nguyễn Văn Lưu chia sẻ: "Giải thưởng là nguồn động viên, khích lệ tôi tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là cơ hội để giải pháp nuôi lươn sinh sản công nghệ cao được giới thiệu, lan tỏa rộng rãi hơn, giúp nông dân có thêm điều kiện tiếp cận, ứng dụng vào thực tiễn, qua đó nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế."

Sau 6 lần tổ chức, Lễ tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" và 10 lần tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông," chương trình ngày càng khẳng định giá trị và sức lan tỏa trong thực tiễn, từ đó góp phần tăng cường mối liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp, đưa trí thức, công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng, trang trại.

Các hoạt động của chương trình đã góp phần xây dựng người nông dân thế hệ mới, có tư duy, kiến thức, từng bước làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới./.