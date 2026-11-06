Hà Nội dành 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Hà Nội bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ 8h ngày 9/11 trên ứng dụng iHanoi.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2246/QĐ-SKHCN ngày 1/11/2026 về việc đưa sản phẩm, dịch vụ vào Danh mục hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử. Cùng ngày, Sở ban hành Thông báo số 9858/TB-SKHCN về kế hoạch triển khai Đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Ưu tiên 8 nhóm đối tượng

Theo kế hoạch, tổng kinh phí dành cho Đợt 1 là 50 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng dành riêng cho nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng; 5 tỷ đồng dành riêng cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, còn hiệu lực.

Ngoài ra, 25 tỷ đồng dành chung cho các nhóm ưu tiên từ G3 đến G8 và 15 tỷ đồng là kinh phí chung, cấp cho nhóm đối tượng G9 cũng như các nhóm ưu tiên khi kinh phí dành riêng đã được phân bổ hết.

Từ ngày 28/11/2026, phần kinh phí dành riêng chưa phân bổ của các nhóm G1-G8 được chuyển vào kinh phí chung để cấp phiếu cho tất cả các nhóm theo thứ tự đăng ký.

Đợt 1 dự kiến cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu, trong đó khoảng 3.000-3.500 Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 2.000-2.500 Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Số lượng thực tế phụ thuộc vào quy mô đối tượng và giá trị sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn.

Ngoài hai nhóm làng nghề và sản phẩm OCOP, Hà Nội xác định 6 nhóm ưu tiên khác.

Cụ thể, nhóm G3 là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh bán hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử, thuộc các ngành hàng điện tử; mỹ phẩm, làm đẹp; thời trang; nhà cửa, đời sống; bách hóa, thực phẩm.

Nhóm G4 là doanh nghiệp nhỏ và vừa có 100% vốn Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo và có cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nhóm G5 gồm các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố và cơ sở kinh doanh có địa điểm tại phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.

Nhóm G6 là hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Nhóm G7 gồm doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh kể từ ngày 1/1/2025.

Nhóm G8 là các cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng, bao gồm cơ sở sản xuất, chế biến, phân phối, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể, siêu thị, nhà hàng, chuỗi cửa hàng, nhà phân phối.

Ngoài 8 nhóm ưu tiên, thành phố dành kinh phí cho nhóm G9 là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện tham gia nhưng không thuộc các nhóm G1-G8. Nhóm này không phải cung cấp minh chứng về nhóm đối tượng.

Đăng ký trực tuyến từ ngày 9/11

Theo kế hoạch, Danh mục hỗ trợ phiên bản 1 được công bố trước ngày 9/11/2026. Thành phố bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ 8h ngày 9/11 trên ứng dụng iHanoi, tại mini app “HANOINEXT”. Thời hạn kết thúc tiếp nhận là 17h ngày 4/12/2026 hoặc khi kinh phí Đợt 1 được phân bổ hết, tùy thời điểm nào đến trước.

Mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng

Theo Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ, mức hỗ trợ tối đa của Đợt 1 được áp dụng theo từng sản phẩm, dịch vụ trong Danh mục, không quá 70% chi phí sử dụng. Mức hỗ trợ cụ thể được công bố đối với từng sản phẩm, dịch vụ và áp dụng như nhau đối với hai loại phiếu.

Mức trần hỗ trợ được phân theo quy mô đối tượng. Đối với hộ kinh doanh, Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số có mức trần 10 triệu đồng, Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử là 20 triệu đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng đối với mỗi loại phiếu. Doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã có mức trần 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa có mức trần 100 triệu đồng đối với cả hai loại phiếu.

Hạn mức hỗ trợ của từng sản phẩm, dịch vụ được tính bằng giá công bố trong Danh mục nhân với mức hỗ trợ tối đa. Tổng hạn mức hỗ trợ của phiếu không vượt quá mức trần theo quy mô. Phần chi phí vượt mức trần do đối tượng thụ hưởng tự thanh toán.

Đợt 1 áp dụng các phiên bản Danh mục được công bố trên ứng dụng iHanoi tại mini app “HANOINEXT”.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh thực hiện đăng ký theo 5 bước.

Mỗi đối tượng được cấp tối đa 1 Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 1 Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử trong Đợt 1. Đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc cả hai danh mục, cùng một nội dung chi chỉ được ghi nhận hỗ trợ trên một loại phiếu.

Việc cấp phiếu được thực hiện theo thứ tự thời điểm Hệ thống ghi nhận đăng ký đầy đủ, hợp lệ và trong phạm vi kinh phí được phân bổ. Trường hợp kinh phí còn lại không đủ, hồ sơ đủ điều kiện được đưa vào danh sách chờ; việc có tên trong danh sách này không bảo đảm chắc chắn được cấp phiếu.

Sau khi phiếu được phê duyệt, đối tượng thụ hưởng và nhà cung cấp thực hiện ký hợp đồng điện tử trên iHanoi hoặc nền tảng hợp đồng điện tử của nhà cung cấp đã kết nối với Hệ thống. Giao dịch hỗ trợ phải được xác lập chậm nhất ngày 16/12/2026; giao dịch thay thế chậm nhất ngày 18/12/2026.

Đáng chú ý, nhà cung cấp không được yêu cầu đối tượng thụ hưởng thanh toán trước hoặc thanh toán thay phần chi phí dự kiến được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Phần chi phí thuộc trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng được thanh toán qua cổng thanh toán kết nối với Hệ thống, chậm nhất ngày 30/12/2026..