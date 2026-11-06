Những sinh kế nhỏ, điểm tựa lớn cho người yếu thế Tây Ninh

Nguồn vốn hỗ trợ sinh kế giúp chị Trần Thị Thanh Hảo có thêm điều kiện phát triển buôn bán, từng bước cải thiện thu nhập. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Ninh đang từng bước gây dựng sinh kế, vun đắp cuộc sống bằng sức lao động của mình. Sự tiếp sức kịp thời từ những nguồn lực nghĩa tình đã giúp họ có cơ hội tự chủ, vươn lên và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Gieo niềm tin, tạo sinh kế bền vững

Trong căn nhà nhỏ tại ấp Suối Đá (xã Dương Minh Châu), chị Trần Thị Thanh Hảo (thuộc gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam) đang tranh thủ sắp xếp hàng hóa trên các kệ và kiểm tra từng món hàng trong tiệm tạp hóa nhỏ của mình. Quầy hàng tuy đơn sơ nhưng là một trong những nguồn thu nhập giúp chị trang trải cuộc sống. Khi việc buôn bán tạm ngơi, chị lại ngồi vào chiếc máy may đặt ở góc nhà, cặm cụi với từng đường kim, mũi chỉ. Hai công việc tuy nhỏ nhưng được chị kiên trì mỗi ngày, chắt chiu từng khoản thu nhập để vượt qua khó khăn, từng bước tự chủ cuộc sống.

Chị Trần Thị Thanh Hảo tranh thủ may vá tại góc nhà, duy trì công việc phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Từ khi được Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Tây Ninh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ vốn sinh kế không tính lãi, chị Hảo có thêm điều kiện đầu tư cho nghề may và buôn bán tại nhà. Nhờ đó, cuộc sống từng bước cải thiện, chị có thêm niềm tin và cơ hội tự chủ kinh tế. Chị Hảo cho biết, trước đây, chị không dám nghĩ cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Lần đầu được hỗ trợ vốn, chị đã mua máy may và mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Nhờ có công việc, thu nhập của chị dần cải thiện, bản thân có thể tự lo một phần chi tiêu, giảm bớt sự phụ thuộc vào chồng và gia đình. Cuối tháng 10/2026, chị tiếp tục được hỗ trợ vốn lần thứ hai, chị bắt đầu bổ sung hàng hóa cho tiệm tạp hóa, đồng thời bàn với gia đình mua con bò để nuôi cho có thêm nguồn thu. Từ nguồn vốn được hỗ trợ kịp thời, chị Hảo có thêm điều kiện duy trì nghề may, phát triển buôn bán, từng bước cải thiện thu nhập và đã ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Ông Võ Hoàng Phi cần mẫn chăm sóc đàn bò được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế không tính lãi. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Những ngày này, ông Võ Hoàng Phi (ngụ ấp Phước Lợi, xã Dương Minh Châu) tập trung chăm sóc đàn bò được mua từ nguồn vốn hỗ trợ không tính lãi. Một tay chống nạng gỗ thay cho chiếc chân đã mất, tay còn lại ông ôm bó cỏ xanh non mang cho bò ăn. Bị cụt một chân, việc đi lại và tìm kiếm công việc phù hợp với ông Phi không dễ dàng. Trước đây, ông chủ yếu làm rẫy, nhưng sức khỏe và khả năng đi lại hạn chế khiến công việc ngày càng khó duy trì. Khi được tiếp cận nguồn vốn sinh kế, ông lựa chọn mua bò sinh sản, tận dụng thời gian và điều kiện gia đình để chăm sóc đàn bò.

Ông Phi cho biết, qua thời gian chăm sóc, đàn bò bắt đầu sinh sản. Đến nay, gia đình ông đã có 5 con bò. Công việc tuy vất vả nhưng phù hợp với điều kiện sức khỏe, giúp ông có thêm nguồn thu, cuộc sống cũng dần ổn định. Với ông, đàn bò không chỉ là tài sản mà còn là niềm hy vọng để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay mở lối thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Anh Nguyễn Văn Dũng (trái), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Dương Minh Châu, đến thăm hỏi, động viên ông Võ Hoàng Phi tiếp tục phát triển chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Không chỉ giúp người vay có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ còn tạo cơ hội để người khuyết tật, người yếu thế phát huy khả năng, lựa chọn công việc phù hợp với hoàn cảnh và sức khỏe. Từ đó, họ có thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, từng bước tự chủ cuộc sống và vươn lên bằng nghị lực, sức lao động của mình.

Anh Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Dương Minh Châu cho biết, câu lạc bộ hiện có 35 hội viên. Phần lớn hội viên có hoàn cảnh khó khăn, một số người hạn chế khả năng đi lại, không có điều kiện tiếp cận việc làm ổn định và thiếu vốn để phát triển sinh kế. Nguồn vốn hỗ trợ đã giúp nhiều hội viên có điều kiện làm ăn, cải thiện thu nhập. Những trường hợp như chị Hảo có thể duy trì nghề may, buôn bán tại nhà; ông Phi có vốn đầu tư chăn nuôi bò, phù hợp với điều kiện sức khỏe. Đây là những mô hình thiết thực, giúp hội viên từng bước tự tạo việc làm và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Ông Võ Hoàng Phi vui vẻ chia sẻ về hành trình vượt khó, phát triển chăn nuôi bò để cải thiện cuộc sống từ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả và tiếp tục luân chuyển đến những người có nhu cầu, ban chủ nhiệm câu lạc bộ thường xuyên nhắc nhở hội viên về thời hạn hoàn trả, trong đó chủ động thông báo trước khoảng 3 tháng để người vay chuẩn bị. Đến nay, các hội viên được hỗ trợ đều có ý thức hoàn trả đầy đủ; có người còn chủ động trả trước thời hạn. Thời gian tới, câu lạc bộ mong muốn tiếp tục được bổ sung nguồn vốn, đồng thời tìm kiếm cơ hội hỗ trợ hội viên phát triển các hình thức kinh doanh phù hợp, trong đó có bán hàng trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Tây Ninh, chương trình hỗ trợ vốn sinh kế không tính lãi được triển khai từ năm 2019, nhằm giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ trên 1.000 lượt hội viên, với tổng nguồn vốn trên 7 tỷ đồng. Nguồn vốn được vận động từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và cho hội viên vay không tính lãi. Thời hạn hoàn trả được bố trí linh hoạt từ 12 - 24 tháng, tùy điều kiện và phương án sử dụng vốn của từng người. Theo đó, tỷ lệ hoàn trả đạt đến 99%; số trường hợp không thể hoàn trả chủ yếu do người vay qua đời hoặc gia đình gặp bệnh tật, biến cố đặc biệt khó khăn. Nguồn vốn thu hồi tiếp tục được luân chuyển, tạo cơ hội cho những hội viên khác được tiếp cận. Trong năm 2026, Hội triển khai hỗ trợ qua 4 đợt tại các địa bàn, với tổng số vốn gần 1,5 tỷ đồng.

Chị Trần Thị Thanh Hảo (43 tuổi), ngụ xã Dương Minh Châu, ký nhận nguồn vốn hỗ trợ sinh kế không tính lãi để phát triển nghề may và buôn bán tại nhà. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Không chỉ hỗ trợ vốn, Hội còn quan tâm vận động xây dựng nhà tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở. Từ năm 2022, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 12 căn mỗi năm. Từ năm 2026 đến nay, Hội đã hỗ trợ 7 căn, mỗi căn trị giá trên 100 triệu đồng.

Dù mỗi người có hoàn cảnh và khó khăn riêng nhưng qua những nguồn hỗ trợ kịp thời đã góp phần mở ra cơ hội để người yếu thế cải thiện cuộc sống, từng bước xây dựng sinh kế phù hợp. Hơn cả giá trị vật chất, đó còn là sự sẻ chia, tiếp sức giúp những người vốn chịu nhiều thiệt thòi có thêm điều kiện tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống và khẳng định khả năng vươn lên bằng sức lao động của mình.