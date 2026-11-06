Đắk Lắk không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng chăn nuôi

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Thế Hùng)

Ngày 6/11, tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

Diễn đàn diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành Chăn nuôi của tỉnh đang chuyển dịch từ phương thức nhỏ lẻ, truyền thống sang trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao và từng bước hình thành các chuỗi giá trị khép kín. Quá trình này mở ra cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát tác động đến môi trường và đời sống người dân.

Trong phần trao đổi, ông Văn nêu định hướng phát triển chăn nuôi và chế biến thực phẩm trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Ông nhấn mạnh, mục tiêu bền vững cần được nhìn nhận cho cả hiện tại và tương lai.

Từ thực tiễn quản lý tại địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh đề cập yêu cầu xử lý đồng bộ nước thải, chất thải và mùi hôi tại các cơ sở chăn nuôi. Đây là những vấn đề cần được quan tâm khi khu vực Tây Nguyên tiếp tục thu hút các dự án chăn nuôi tập trung, quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những công nghệ mới, giải pháp tối ưu để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng diễn đàn giúp nhận diện thẳng thắn các điểm nghẽn về công nghệ xử lý chất thải, những vướng mắc về cơ chế, chính sách ở cơ sở, từ đó đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi xanh, tuần hoàn và hiện đại.

Sự phát triển quy mô chăn nuôi kéo theo nhiều tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. (Ảnh: T.T)

Đắk Lắk hiện có 66 dự án chăn nuôi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, 30 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 4.034 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10/2026, đàn lợn của tỉnh ước đạt hơn 1,25 triệu con, đàn gia cầm hơn 21,8 triệu con.

Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, sự phát triển nhanh về quy mô chăn nuôi làm gia tăng khối lượng chất thải rắn, nước thải, khí thải và mùi hôi. Bao bì thức ăn, vỏ lọ thuốc thú y, hóa chất sát trùng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nếu không được thu gom, phân loại và xử lý phù hợp.

TS Nguyễn Trọng Tuyến, đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y trình bày bài tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: TT)

Bên cạnh yêu cầu kiểm soát ô nhiễm, ngành Chăn nuôi địa phương còn gặp khó khăn về liên kết chuỗi và chế biến sâu. Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phân tán vẫn chiếm tỷ lệ cao; nhiều chuỗi liên kết gia công mới dừng ở khâu nuôi và xuất bán sản phẩm thô, khiến giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng.

Tại diễn đàn, các nội dung được tập trung trao đổi gồm quy hoạch vùng chăn nuôi phù hợp sức chịu tải môi trường; công nghệ thu gom, xử lý chất thải; kiểm soát mùi; tiết kiệm nước và tái sử dụng nước sau xử lý. Đắk Lắk cũng đặt vấn đề tận dụng chất thải chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ các vùng chuyên canh cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, góp phần hình thành chuỗi sản xuất khép kín.

Thế Hùng