Hàn Quốc cân nhắc thêm biện pháp ổn định thị trường trước làn sóng bán tháo cổ phiếu AI

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), Bộ trưởng Lee Hyoung-il nhấn mạnh các nền tảng kinh tế của Hàn Quốc vẫn vững chắc, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư không nên quá lo lắng hoặc bi quan về triển vọng thị trường.

Ông Lee cho biết các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ những biểu hiện lo ngại thái quá và các diễn biến thị trường mang tính một chiều. Theo ông, giới chức sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung nếu mức độ biến động của thị trường tiếp tục gia tăng.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hiện chịu áp lực lớn trước những lo ngại rằng nhu cầu đối với chip nhớ có thể suy giảm do các quy định được siết chặt hơn đối với những lĩnh vực liên quan đến AI.

Ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch ngày 6/11, hoạt động giao dịch đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn KOSPI đã phải tạm ngừng trong 20 phút sau khi chỉ số chuẩn giảm hơn 8% do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Đến 11 giờ 59 phút cùng ngày, chỉ số KOSPI giảm 3,55%, tương đương 191,22 điểm, xuống còn 5.186,68 điểm, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.911,28 điểm.

Để giảm bớt biến động trên thị trường, các cơ quan quản lý tài chính thông báo sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các quy định về tài sản thế chấp đối với các khoản vay phục vụ đầu tư cổ phiếu trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ cuối tháng này.