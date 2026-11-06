Huổi Tao chung sức xây dựng bản làng no ấm, văn minh

Ngày hội là dịp để nhân dân bản Huổi Tao tăng cường vun đắp tình đoàn kết cộng đồng

Tại Ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư trong năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Bản Huổi Tao hiện có 176 hộ với 789 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Thái và Mông cùng sinh sống. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, trưởng bản và các tổ chức đoàn thể, người dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Ngày hội góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn

Trong phát triển kinh tế, người dân từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đưa năng suất lúa từ 43 tạ/ha lên 45 tạ/ha; duy trì 13ha diện tích nuôi cá ao, đồng thời phát triển các loại cây trồng có tiềm năng như cà phê, mắc ca, lạc đen.

Đáng chú ý, có 3 hộ gia đình tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm vươn lên cải thiện cuộc sống của người dân.

Người dân bản Huổi Tao ký cam kết thi đua, chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì. Năm 2026, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của bản đạt 96%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, không có học sinh bỏ học.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực. Người dân cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các gia đình có thành tích trong phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng

Tại Ngày hội, cán bộ và nhân dân bản Huổi Tao đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai các phong trào ở khu dân cư, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Ngày hội góp phần khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, chung tay xây dựng bản Huổi Tao và xã Pu Nhi ngày càng văn minh, no ấm, hạnh phúc

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2027, bản Huổi Tao tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và giữ vững an ninh trật tự. Bản phấn đấu giảm số hộ nghèo từ 20 xuống còn 16 hộ, hộ cận nghèo từ 26 xuống còn 21 hộ.

Thông qua Ngày hội, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được khơi dậy, góp phần tạo động lực để mỗi người dân chung sức xây dựng bản Huổi Tao nói riêng, xã Pu Nhi nói chung ngày càng văn minh, no ấm, hạnh phúc.