Giá vàng ngày 6/11: Vàng trong nước giảm sâu

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm. Vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống mức 141 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 6/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 6/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 136,7-140,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 136,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 140,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 20,2 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 4.039 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên tăng vọt hôm qua sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đồng bạc xanh, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu đồng loạt giảm, thúc đẩy nhu cầu mua vào kim loại quý khiến giá vàng hôm qua vọt tăng hơn 100 USD/ounce và điều chỉnh giảm sáng nay.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Trong báo cáo Triển vọng Thị trường hàng hóa tháng 10, các nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 4.600 USD/ounce trong năm nay, tăng 33,6% so năm 2025. Tuy nhiên, ngân hàng này dự kiến ​​giá sẽ giảm 7,6% xuống mức trung bình 4.250 USD/ounce vào năm 2027, tiếp theo là mức giảm 5,9% xuống còn 4.000 USD vào năm 2028.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận giá vàng giảm 5% trong quý III/2026, và áp lực bán tiếp tục kéo dài đến tháng 10. Theo WB, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đồng USD mạnh lên đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng 9, cùng các động thái tương tự của các ngân hàng trung ương lớn khác, đã tạo ra những trở ngại đáng kể cho các tài sản không sinh lời như vàng và bạc. Tuy nhiên, WB lưu ý rằng các yếu tố cơ bản của vàng vẫn tương đối ổn định, đặc biệt là khi các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 101,8 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,839%; chứng khoán Mỹ “rơi thẳng đứng”, 2.300 tỷ USD bị thổi bay khỏi thị trường; giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 100,38 USD/thùng đối với dầu Brent và 91,82 USD/thùng với dầu WTI.