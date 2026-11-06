Người đứng sau concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' giữ chức Chủ tịch YeaH1

Tập đoàn YeaH1 (Mã: YEG) vừa công bố quyết định kiện toàn bộ máy lãnh đạo thượng tầng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược giai đoạn 2026 -2030.

Theo đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), thay thế cho bà Lê Phương Thảo.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh là "kiến trúc sư trưởng" đứng sau loạt chương trình truyền hình ăn khách như Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai, Tân binh toàn năng, Quán nhà Haha cùng chuỗi concert liên tục "cháy" vé.

Bà Hạnh khẳng định ở cương vị mới, mục tiêu của bà và ban lãnh đạo không chỉ dừng lại ở những đêm concert bùng nổ hay những tập phát sóng triệu lượt xem, mà là kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa - giải trí bền vững.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh - người đứng sau loạt chương trình truyền hình ăn khách như Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai, Tân binh toàn năng, Quán nhà Haha. Ảnh: YeaH1.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch YeaH1 - bà Lê Phương Thảo tiếp tục đồng hành trong vai trò Thành viên HĐQT và định hướng phát triển 2 liên doanh quốc tế là SYE và MangoPlus.

Cùng ngày, HĐQT YeaH1 cũng đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà My đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc (CEO) Tập đoàn.

Bà My có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông số, marketing và thương mại điện tử. Trên cương vị mới, bà được giao nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái kinh doanh liền mạch, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị vận hành và tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Bà Nguyễn Thị Hà My - tân Tổng Giám đốc YeaH1. Ảnh: YeaH1.

Quyết định kiện toàn nhân sự thượng tầng nằm trong lộ trình phát triển đã được hoạch định của YeaH1, đánh dấu sự chuyển giao mang tính kế thừa sau giai đoạn tái cấu trúc và bứt phá thành công từ năm 2022 đến nay.

Trong hơn 4 năm qua, dưới sự dẫn dắt chiến lược của bà Lê Phương Thảo trên cương vị Chủ tịch HĐQT cùng Tổng Giám đốc Ngô Thị Vân Hạnh, Tập đoàn YeaH1 đã hoàn thành sứ mệnh tái định vị thương hiệu, trở thành một trong những doanh nghiệp có vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp văn hóa - giải trí Việt Nam.

Bước sang chu kỳ tăng trưởng mới (2027 – 2030), để đáp ứng quy mô mở rộng, Tập đoàn YeaH1 đặt mục tiêu chiến lược: Kế thừa nền tảng sáng tạo đỉnh cao, tăng cường năng lực quản trị và tích hợp kinh doanh để xây dựng hệ sinh thái Nội dung - Sức ảnh hưởng - Thương mại (Content-to-Commerce), mở rộng các động lực tăng trưởng mới và gia tăng giá trị bền vững.

Nhấn mạnh về tầm nhìn mới, tân CEO Nguyễn Thị Hà My cho biết khi một khán giả mua vé đến concert hay theo dõi một chương trình của YeaH1, hành trình cảm xúc của họ sẽ không kết thúc khi ánh đèn sân khấu khép lại.

Theo bà My, YeaH1 đang sở hữu những IP giải trí độc quyền, dàn nghệ sĩ tài năng và đặc biệt là một cộng đồng khán giả văn minh.