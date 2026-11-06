Lào Cai triển khai, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tham dự tại điểm cầu chính có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tại các điểm cầu xã, phường có đại diện lãnh đạo UBND, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và hòa giải viên ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và các quy định cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 gồm 5 chương, 39 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027, thay thế Luật số 14/2012/QH13, trừ các trường hợp áp dụng quy định chuyển tiếp. Luật có nhiều điểm mới đáng chú ý, nổi bật là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; chú trọng đưa truyền thông chính sách vào phạm vi điều chỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng đối tượng đặc thù và củng cố cơ sở; tăng cường chính sách hỗ trợ pháp luật cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Đối với Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), được Quốc hội thông qua với 5 chương, 35 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027. Luật có nhiều điểm mới nổi bật như: Điều kiện hòa giải, sự đồng ý của các bên là điều kiện tiên quyết; các bên có quyền yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải rõ ràng hơn so với luật năm 2013. Đặc biệt, Luật bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến hoặc kết hợp, bổ sung.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để việc triển khai thi hành hai đạo luật đạt hiệu quả, lãnh đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị đề nghị các đại biểu nắm vững những nội dung được truyền đạt tại hội nghị, đặc biệt là các quy định mới liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai thi hành hai đạo luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn; rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; bảo đảm các điều kiện hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải tại cộng đồng dân cư.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao kỹ năng giải thích, hướng dẫn, vận động, thuyết phục; gắn nội dung pháp luật với những vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Sau hội nghị, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục tổ chức phổ biến sâu rộng nội dung hai đạo luật bằng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, bảo đảm người dân được tiếp cận và hiểu đúng quy định pháp luật.