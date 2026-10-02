Những câu đố mẹo hay đố vui dân gian luôn đem lại cảm giác thích thú vì đáp án thường nằm ngay ở những chi tiết mà chúng ta ít ngờ tới nhất.

Với câu hỏi “Từ tiếng Việt nào ngắn nhất?”, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến các nguyên âm đơn hoặc từ có 1 chữ cái như: A, Ô, Ơ, Y, Ngắn...

Tuy nhiên, đây là câu đố chữ thông minh. Để tìm ra đáp án đúng, bạn không cần phải lục tung từ điển hay đếm từng ký tự của các từ đơn, mà chỉ cần đọc thật kỹ câu hỏi!

Câu đố hack não: Từ tiếng Việt nào ngắn nhất? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.