5 con giáp dễ khiến đối phương hiểu lầm khi yêu: Tưởng có cơ hội, hóa ra chỉ là bạn

Con giáp Mùi: Không yêu nhưng chẳng nỡ làm người khác buồn

Không phải con giáp Mùi muốn lợi dụng tình cảm của đối phương. Họ đơn giản không muốn nhìn thấy một người đang vui vẻ vì mình bỗng trở nên buồn bã chỉ bởi một câu nói phũ phàng. Ảnh minh họa

Người tuổi Mùi thường sống tình cảm và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, chính vì vậy mà đôi khi họ dễ suy diễn hoặc cảm thấy mình bị hiểu sai, theo Saostar. Khi biết có người dành tình cảm cho mình nhưng bản thân không rung động, con giáp này vẫn rất khó nói lời từ chối dứt khoát.

Không phải con giáp Mùi muốn lợi dụng tình cảm của đối phương. Họ đơn giản không muốn nhìn thấy một người đang vui vẻ vì mình bỗng trở nên buồn bã chỉ bởi một câu nói phũ phàng.

Nếu người theo đuổi luôn quan tâm, hỏi han và dành cho họ những điều tốt đẹp, tuổi Mùi càng khó lạnh lùng. Họ ghi nhận sự chân thành ấy và có thể giữ trong lòng sự biết ơn rất lâu.

Vấn đề là sự cảm kích đôi khi lại bị hiểu thành tình yêu. Con giáp Mùi không chủ động tiến thêm một bước nhưng cũng chẳng đóng cánh cửa hoàn toàn. Họ vẫn vui vẻ nhận sự quan tâm, thậm chí cảm thấy hụt hẫng nếu đối phương đột nhiên thay đổi.

Con giáp Ngọ: Càng khó đoán khi không có tình cảm

Nếu được theo đuổi nhưng không có cảm xúc đặc biệt, con giáp Ngọ thường không lập tức từ chối. Ảnh minh họa

Con giáp Ngọ thường coi trọng sự chân thành. Khi được ai đó đối xử tốt, họ có xu hướng ghi nhận và đáp lại bằng sự thân thiện, dù trong lòng chưa chắc có tình cảm nam nữ.

Vì vậy, nếu được theo đuổi nhưng không có cảm xúc đặc biệt, con giáp Ngọ thường không lập tức từ chối. Họ vẫn trò chuyện, nhận sự quan tâm và giữ mối quan hệ ở trạng thái tự nhiên. Điều này đôi khi khiến đối phương tưởng rằng mình đang có cơ hội.

Thực tế, khi thật sự yêu một người, con giáp Ngọ thường thể hiện rất khác. Họ chủ động nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi, hỏi han hoặc tìm cách xuất hiện trong cuộc sống của người mình thích.

Nếu không có tình cảm, họ thường để mọi chuyện diễn ra tự nhiên: bạn quan tâm, họ đón nhận; bạn bận rộn không hỏi han, họ cũng không quá buồn phiền. Chính sự khác biệt này khiến người đang theo đuổi con giáp Ngọ khá khó xác định vị trí của mình.

Con giáp Mão: Có thể từ chối hôm nay nhưng lại tiếc nuối về sau

Con giáp Mão đôi khi nghĩ rằng, nếu không tìm được người mình yêu, lựa chọn một người luôn yêu thương và trân trọng mình có lẽ cũng không phải phương án tệ. Ảnh minh họa

Con giáp Mão thường không muốn đối xử tệ với người đã dành nhiều tình cảm cho mình. Ngay cả khi không rung động, họ vẫn ghi nhớ những lần đối phương quan tâm, giúp đỡ và ở bên.

Ban đầu, con giáp Mão có thể từ chối vì cảm thấy hai người không phù hợp. Nhưng nếu thời gian trôi qua mà vẫn chưa gặp được người khiến mình thực sự rung động, họ rất dễ nhớ lại những điều tốt đẹp mà người kia từng dành cho mình.

Từ đó, cảm giác tiếc nuối có thể xuất hiện. Con giáp Mão đôi khi nghĩ rằng, nếu không tìm được người mình yêu, lựa chọn một người luôn yêu thương và trân trọng mình có lẽ cũng không phải phương án tệ.

Chính sự thay đổi này khiến chuyện tình cảm của họ dễ rơi vào trạng thái nhập nhằng. Người từng bị từ chối có thể một lần nữa nhận được tín hiệu tích cực, nhưng tuổi Mão lại chưa chắc đã thực sự yêu họ.

Con giáp Hợi: Được yêu thương nhưng khó nói lời từ chối

Ngay cả khi không có tình cảm yêu đương, tuổi Hợi vẫn có thể coi đối phương như một người bạn thân thiết. Ảnh minh họa

Con giáp Hợi khá thoải mái trong việc xây dựng các mối quan hệ. Nếu có một người luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ và quan tâm mình, họ thường cảm thấy đó là điều đáng trân trọng.

Ngay cả khi không có tình cảm yêu đương, tuổi Hợi vẫn có thể coi đối phương như một người bạn thân thiết. Với họ, nhận được sự quan tâm không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải đáp lại bằng tình yêu.

Nhưng người đang yêu con giáp Hợi lại có thể nghĩ khác. Sự thân thiện, gần gũi của họ đôi khi khiến đối phương tưởng rằng mình có vị trí đặc biệt.

Chỉ đến khi người kia trực tiếp tỏ tình hoặc thể hiện tình cảm quá rõ ràng, tuổi Hợi mới buộc phải đặt ra ranh giới. Nếu trong lòng đã có người khác, họ có thể chủ động giữ khoảng cách để tránh khiến đối phương tiếp tục hy vọng.

Con giáp Sửu: Quá tử tế nên thiếu dứt khoát

Khi đối diện với một người dành tình cảm cho mình, con giáp Sửu có thể trở nên thiếu dứt khoát. Nếu không yêu, họ vẫn khó mở lời từ chối vì sợ khiến đối phương tổn thương. Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu nổi tiếng là điềm đạm, thực tế và ít nói. Dù vui hay buồn, họ vẫn giữ nhịp sống đều đặn, khiến người đối diện khó nhận biết tâm trạng thật. Đây cũng là lý do tuổi Sửu thường bị hiểu lầm là người khô khan hoặc quá lý trí, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Thực tế, con giáp Sửu rất giàu tình cảm nhưng không giỏi diễn đạt bằng lời. Khi gặp chuyện không như ý, họ thường chọn âm thầm chịu đựng thay vì kể lể. Với họ, giải quyết vấn đề quan trọng hơn việc thể hiện cảm xúc.

Khi đối diện với một người dành tình cảm cho mình, con giáp Sửu có thể trở nên thiếu dứt khoát. Nếu không yêu, họ vẫn khó mở lời từ chối vì sợ khiến đối phương tổn thương.

Họ trân trọng tình cảm mà người kia dành cho mình và thậm chí còn cảm thấy áy náy vì không thể đáp lại. Nhưng càng im lặng, vấn đề đôi khi càng lớn.

Một lời từ chối rõ ràng có thể khiến người kia buồn trong một thời gian, nhưng sự mập mờ kéo dài lại dễ khiến họ nuôi hy vọng lâu hơn. Đến khi đối phương muốn có câu trả lời cụ thể, tuổi Sửu mới buộc phải đặt ra ranh giới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.