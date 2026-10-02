Bệnh viện Phổi Nghệ An thực hiện thành công nội soi gây mê sinh thiết màng phổi

Ê-kíp bác sĩ tiến hành gây mê bệnh nhân để chuẩn bị nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngày 2/10, Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết vừa thực hiện thành công ca nội soi gây mê sinh thiết màng phổi đầu tiên tại Khoa Ngoại Lồng ngực và Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.

Người bệnh L.T.B. (47 tuổi, trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) nhập viện với các triệu chứng khó thở khi gắng sức, tức ngực trái, ho và khạc ít đờm. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị tràn dịch màng phổi trái số lượng nhiều, kèm xẹp thụ động nhu mô thùy dưới phổi trái.

Trước đó, người bệnh đã được thực hiện các xét nghiệm, thăm dò cận lâm sàng cần thiết, trong đó có chụp CT ngực và xét nghiệm Xpert tìm Mycobacterium tuberculosis. Tuy nhiên, các kết quả chưa xác định được nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện nội soi gây mê sinh thiết màng phổi, đồng thời dẫn lưu dịch màng phổi.

Các bác sĩ tiến hành nội soi sinh thiết màng phổi. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình nội soi, ê-kíp trực tiếp quan sát khoang màng phổi, xác định vị trí tổn thương và lấy mẫu mô làm xét nghiệm. Kết quả sinh thiết cho thấy tổn thương phù hợp với lao màng phổi, qua đó giúp xác định nguyên nhân gây bệnh và định hướng điều trị.

Sau 3 ngày, dịch màng phổi được dẫn lưu hết, tình trạng khó thở và các triệu chứng lâm sàng của người bệnh được cải thiện.

Theo các bác sĩ, nội soi gây mê sinh thiết màng phổi cho phép quan sát trực tiếp khoang màng phổi và lựa chọn vùng tổn thương để lấy bệnh phẩm, qua đó khắc phục một số hạn chế của phương pháp sinh thiết không trực tiếp.

Mẫu bệnh phẩm thu được cũng thuận lợi cho các xét nghiệm giải phẫu bệnh và, trong những trường hợp cần thiết, có thể được sử dụng để thực hiện hóa mô miễn dịch.

Đặc biệt, kỹ thuật này giúp đánh giá trực tiếp mức độ và phạm vi tổn thương trong khoang màng phổi, hỗ trợ phân biệt nguyên nhân viêm nhiễm với tổn thương ác tính, nhất là ở những trường hợp tràn dịch màng phổi chưa xác định được căn nguyên.

Kỹ thuật nội soi gây mê sinh thiết màng phổi giúp chẩn đoán chính xác căn nguyên tràn dịch, điều trị trúng đích cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong một số trường hợp phù hợp, nội soi còn có thể kết hợp với các can thiệp khác như dẫn lưu dịch, lấy tổ chức bệnh lý hoặc gây dính màng phổi.

Việc thực hiện thành công ca nội soi gây mê sinh thiết màng phổi đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới về kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện Phổi Nghệ An, bổ sung phương pháp chẩn đoán chuyên sâu các bệnh lý màng phổi, góp phần xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp cho người bệnh.