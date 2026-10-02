Mở rộng lòng từ: Cả hai vợ chồng đều bệnh tật

Bà Đặng Thúy Liễu

Từ năm 2016 đến nay, bà Liễu bị bệnh đại tràng, viêm gan B, đường tiết niệu, bao tử, đau nửa đầu, viêm đa khớp, thần kinh tọa. Bà Liễu đã trải qua điều trị tại nhiều bệnh viện ở tỉnh và TP.HCM.

Tháng 11-2025, bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM phát hiện bà Liễu bị bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn sang gan và được điều trị bằng hóa trị tại Bệnh viện Ung Bướu - Cơ sở 2. Đến nay, bà Liễu vào 6 toa hóa trị.

Hoàn cảnh gia đình bà Liễu rất khó khăn, chồng lớn tuổi đã mất sức lao động, lãng trí hay đập phá đồ đạc trong nhà, gia đình không ruộng đất. Bà có 3 người con nhưng người con lớn mất do đột quỵ, người thứ hai bị bệnh gan và người con út đang gánh vác chi phí sinh hoạt gia đình và chữa bệnh cho hai vợ chồng bà.

Hiện nay, bà Liễu bị những cơn đau quằn quại ở gan. Kinh tế gia đình kiệt quệ, bà mong nhờ sự thương tình giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bạn đọc để bà có điều kiện tiếp tục chữa trị, vượt qua giai đoạn ngặt nghèo của bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.