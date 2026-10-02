Tên lửa vác vai Iva bí ẩn của Nga khiến phương Tây bối rối

Một loại tên lửa phòng không vác vai bí ẩn có tên gọi Iva đã xuất hiện trong tay các nhóm hỏa lực cơ động của Nga, giữ vai trò vũ khí chống máy bay không người lái và tên lửa hành trình bay thấp của Ukraine, loại MANPADS này có vẻ ngoài rất giống QW-18A của Trung Quốc.

Loại vũ khí tương ứng cũng được nhìn thấy trong tay các binh sĩ thuộc Tiểu Phòng không số 51 của Quân đội Nga, tổ hợp MANPADS này đã xuất hiện trong một số video tuyên truyền.

Bên cạnh đó cũng có những suy đoán cho rằng đây không phải QW-18A mà thực chất là hệ thống tên lửa vác vai Misagh-2 của Iran - một bản sao được chế tạo theo giấy phép của Trung Quốc.

Trước diễn biến trên, trang Defense Express lưu ý rằng Iva khác biệt hoàn toàn về mặt hình thức so với hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba và các tổ hợp MANPAD cũ khác đang phục vụ trong Quân đội Nga.

Các nhà phân tích suy luận rằng những hệ thống tên lửa phòng không vác vai này có thể đã được mua từ Iran, Trung Quốc hoặc từ một quốc gia thứ ba khác, nơi chúng đang được sử dụng.

Trong lúc này, câu hỏi đặt ra là tại sao Quân đội Nga lại phải mua loại vũ khí mà họ có khả năng sản xuất, ngoài ra Moskva chắc chắn phải có kho dự trữ khổng lồ các hệ thống MANPADS cũ từ thời Liên Xô.

Các nhà phân tích cho rằng thực tế chiến trường đang căng thẳng khiến Nga cần nhiều hơn loại vũ khí này.

Liên bang Nga có lãnh thổ rộng lớn, vì vậy bắt buộc triển khai thêm nhiều vị trí phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động để chống những cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng những hệ thống MANPADS cũ giảm hiệu quả trong điều kiện tác chiến hiện đại, buộc Nga phải mua thêm vũ khí mới để bổ sung một cách cấp tốc.

Không chỉ có vậy, việc tái biên chế các loại vũ khí cũ từ kho dự trữ là không đơn giản, khi chúng cần phải trải qua quá trình phục hồi, điều mà Quân đội Nga hiện không có đủ thời gian để thực hiện, do yêu cầu cấp tốc triển khai quy mô lớn các đơn vị phòng không.