Canh bạc của Nvidia gặp khó tại Phố Wall

Nvidia, Jensen Huang, phát biểu trước cửa sau khi tham dự Lễ tiếp đón Hệ sinh thái AI tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch huy động vốn khổng lồ của Nvidia đang làm dấy lên tranh luận trên Phố Wall về giá trị thực sự của những con chip tiên tiến và hạ tầng xoay quanh chúng. Với các ngân hàng và nhà đầu tư, câu trả lời dường như thận trọng hơn kỳ vọng của Nvidia.

Một số bên cho vay muốn Nvidia đưa ra mức bảo đảm cao hơn so với kế hoạch ban đầu, ngay cả khi tài sản thế chấp là những chip xử lý AI hàng đầu của hãng. Theo các nguồn tin trong ngành ngân hàng và nhà quản lý tín dụng được Reuters trao đổi, giới đầu tư đang cố tính toán xem doanh thu mà những con chip này tạo ra có thể duy trì trong bao lâu.

Những con chip cung cấp năng lực xử lý quan trọng, thường được gọi là “compute”, đang nằm ở trung tâm của khoảng cách quan điểm giữa Nvidia và một bộ phận Phố Wall thận trọng hơn. Nếu khác biệt này kéo dài, các công ty AI muốn tiếp cận những nguồn vốn mới có thể đối mặt thêm nhiều trở ngại trong hoạt động huy động tài chính.

Các ngân hàng và nhà quản lý tài sản cho biết họ vẫn nghi ngờ khả năng chip AI trở thành tài sản thế chấp có giá trị trong dài hạn như Nvidia kỳ vọng. Vì vậy, họ muốn hãng đưa ra thêm cam kết bảo đảm cho kế hoạch huy động 500 tỷ USD, vốn dựa một phần vào các khoản vay được bảo đảm bằng chip.

Theo các nguồn tin, một số thương vụ đang được chuẩn bị nhiều khả năng sẽ đưa ra mức bảo đảm cao hơn nhằm giúp nhà đầu tư yên tâm hơn.

“Phố Wall thận trọng hơn nhiều”, Tony Trzcinka, quản lý danh mục cấp cao tại Impax Asset Management, nói về tuyên bố của Nvidia rằng những con chip chuyên dụng nhất của hãng có thể tạo doanh thu trong một thập kỷ.

Khoảng cách trong cách định giá chip AI

Nvidia cho rằng năng lực tính toán AI là một tài sản “có tính sinh lời, bền vững và có thể chuyển đổi”, đủ khả năng hỗ trợ các khoản tài trợ dài hạn. Hãng cho biết các đối tác tài chính sẽ tự đánh giá từng thương vụ dựa trên cam kết của khách hàng, dòng tiền dự kiến và giá trị còn lại của tài sản.

Giám đốc điều hành Jensen Huang cũng muốn biến năng lực tính toán của Nvidia thành một “tài sản hạ tầng có thể đầu tư”, thay vì mô hình phổ biến hiện nay, trong đó khách hàng mua hợp đồng dịch vụ để tiếp cận năng lực tính toán.

Nhưng các bên cho vay lại có cách nhìn thận trọng hơn. Andrew Chang, giám đốc tại S&P Global Ratings, cho biết Nvidia có lý khi cho rằng GPU có thể hoạt động hiệu quả trong hơn 5 năm. Tuy nhiên, ông nói các nhà đầu tư tín dụng vẫn đánh giá giá trị của những con chip này một cách thận trọng do chưa có đủ dữ liệu lịch sử.

“Các ngân hàng thường tính khấu hao GPU trong khoảng 3-4 năm”, Trzcinka nói.

Nvidia tin GPU cao cấp có thể tạo doanh thu trong 10 năm nhưng ngân hàng thường chỉ tính khấu hao 3-4 năm. Ảnh: Reuters.

Khoảng cách này rất quan trọng đối với thị trường tín dụng. Nếu ngân hàng chỉ coi GPU là tài sản có vòng đời tài chính vài năm, họ sẽ khó chấp nhận dùng chúng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay dài hạn mà không có thêm lớp bảo vệ.

Theo các nguồn tin ngân hàng, Nvidia có thể phải đưa ra bảo đảm cho toàn bộ các thương vụ hoặc yêu cầu khoản vay được hỗ trợ bằng dòng doanh thu từ những khách hàng có xếp hạng tín nhiệm cao, chẳng hạn các tập đoàn công nghệ lớn.

Một số thương vụ đang được chuẩn bị có thể đi theo hướng này. Hàng chục tỷ USD khoản vay dự kiến sẽ đi kèm các cam kết và hợp đồng bảo đảm chặt chẽ hơn, trong đó chip Nvidia là tài sản thế chấp, còn dòng tiền từ khách hàng và cam kết của Nvidia giúp tăng độ an toàn cho bên cho vay.

Thị trường vẫn cần thêm bằng chứng

Cuộc tranh luận diễn ra trong lúc hàng trăm tỷ USD đang được rót vào trung tâm dữ liệu, chip và nguồn điện để đáp ứng nhu cầu AI. Quy mô đầu tư ngày càng lớn khiến các ngân hàng và nhà đầu tư chú ý hơn đến việc những tài sản này thực sự có giá trị trong bao lâu.

Nvidia cho rằng có cơ sở để tin GPU có vòng đời dài hơn cách tính truyền thống của ngân hàng.

Hãng dẫn một số nghiên cứu cho thấy các tập đoàn điện toán đám mây lớn đang kéo dài thời gian khấu hao máy chủ lên 5-6 năm, thay vì 3-4 năm. Nvidia cũng dẫn đánh giá của Barkr, công ty chuyên định giá tài sản thế chấp AI, cho rằng các hệ thống GB300 NVL72 mới nhất có thể có tuổi thọ hữu ích 9-10 năm.

Nhưng thị trường tín dụng vẫn chưa có nhiều tiền lệ. Một số doanh nghiệp đã thử nghiệm mô hình vay dựa trên chip, nhưng các thương vụ này khác với kế hoạch của Nvidia ở chỗ khoản vay được hỗ trợ bằng doanh thu từ một công ty công nghệ, qua đó tạo nguồn tiền trả nợ.

CoreWeave, công ty mà Nvidia có cổ phần, hồi đầu năm hoàn tất khoản tài trợ 8,5 tỷ USD. Đây là một trong những khoản vay được bảo đảm bằng GPU đầu tiên đạt xếp hạng tín nhiệm cấp đầu tư. Khoản vay được xếp hạng A3, phần lớn nhờ các bên cho vay dựa vào những khoản thanh toán theo hợp đồng của Meta, vốn được đánh giá là có độ tin cậy cao.

Nvidia muốn biến năng lực tính toán thành tài sản có thể huy động vốn dài hạn, nhưng nhà đầu tư tại Phố Wall vẫn muốn lãi suất cao hơn và nhiều lớp bảo vệ trước rủi ro. Ảnh: Reuters.

Trong một thương vụ khác, Broadcom, đối thủ của Nvidia đang tham gia tài trợ năng lực điện toán AI cho Anthropic, bảo lãnh hơn 80% cấu trúc tài chính trị giá 35 tỷ USD. Động thái này giúp thu hút các nhà đầu tư vào khoản nợ.

Nvidia trước đó cũng từng đưa ra bảo đảm về giá trị còn lại để hỗ trợ tài chính cho dự án trung tâm dữ liệu của SB Energy tại Ohio, theo S&P và Moody's.

Brian Gelfand, đồng trưởng bộ phận tín dụng toàn cầu tại TCW, công ty quản lý hơn 200 tỷ USD tài sản, nhận định các thương vụ đi trước cho thấy cộng đồng chủ nợ vẫn chưa tin tưởng rằng những tài sản này có vòng đời dài như Nvidia kỳ vọng.

Bài toán lớn hơn của Nvidia

Nvidia đang cố giải quyết một vấn đề quan trọng của ngành AI: các công ty cần lượng vốn khổng lồ để xây dựng trung tâm dữ liệu và mua năng lực tính toán, trong khi việc chỉ dựa vào vốn chủ sở hữu hoặc các khoản vay truyền thống có thể không đủ.

Kế hoạch 500 tỷ USD của Nvidia nhằm đưa thêm nguồn vốn tổ chức vào thị trường này. Các đối tác tài chính có thể huy động tiền từ nhà đầu tư để cho các công ty AI vay, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận GPU.

Tuy nhiên, để mô hình này phát triển, Nvidia cần thuyết phục thị trường rằng GPU không chỉ là thiết bị công nghệ nhanh chóng mất giá, mà có thể trở thành tài sản tạo dòng tiền ổn định trong nhiều năm.

Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa Nvidia và các ngân hàng. Nvidia nhìn vào khả năng GPU tiếp tục được sử dụng khi nhu cầu AI tăng lên. Các ngân hàng lại phải tính đến kịch bản công nghệ thay đổi nhanh, GPU mới xuất hiện và giá trị của thế hệ cũ giảm trước khi khoản vay được tất toán.