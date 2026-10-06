Giá tiêu hôm nay 6/10: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 9 của Việt Nam tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay ngày 6/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Xuất khẩu hồ tiêu tháng 9 tăng mạnh, Hoa Kỳ và Trung Quốc là động lực chính

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.580 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 164,9 triệu USD, tăng 17,7% về lượng và 17,0% về giá trị so với tháng 8/2026. So với tháng 9/2025, lượng xuất khẩu tăng 24,9%, tương đương tăng 5.093 tấn. Đà tăng trong tháng 9 chủ yếu đến từ sự gia tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu có xu hướng chậm lại.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt tổng cộng 10.681 tấn trong tháng 9, chiếm 41,8% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Hai thị trường này đóng góp 3.659 tấn vào mức tăng xuất khẩu so với tháng trước, tương đương khoảng 94,9% mức tăng chung.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 215.733 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch khoảng 1,4 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 28.736 tấn. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu tăng 7,4%.

Xét theo khu vực thị trường trong 9 tháng đầu năm, châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với 102.032 tấn, chiếm 47,3% tổng lượng xuất khẩu và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025.Trong khu vực này, Trung Quốc nổi bật với 24.904 tấn, tăng 62,2%, chiếm 11,5% tổng lượng xuất khẩu và trở thành thị trường lớn thứ hai của hồ tiêu Việt Nam. Xuất khẩu sang Thái Lan cũng tăng 60,9%, đạt 8.662 tấn.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang UAE đạt 14.779 tấn, giảm 0,5%, trong khi Ấn Độ đạt 8.415 tấn, giảm 23,1%. Như vậy, mức tăng xuất khẩu tại châu Á chủ yếu được thúc đẩy bởi Trung Quốc và Thái Lan, trong khi thị trường Ấn Độ suy giảm đáng kể.

Châu Mỹ là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 9 tháng đầu năm, với 56.628 tấn, chiếm 26,2% tổng lượng xuất khẩu và tăng 28,1% so với cùng kỳ. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với 50.621 tấn, tăng 26,6% và chiếm 23,5% tổng lượng xuất khẩu. Canada đạt 3.523 tấn, tăng 57,3%.

Tính chung, Hoa Kỳ và Trung Quốc nhập khẩu 75.525 tấn hồ tiêu Việt Nam trong 9 tháng, chiếm 35% tổng lượng xuất khẩu. Mức tăng tại hai thị trường này đóng góp khoảng 70,3% vào mức tăng xuất khẩu chung so với cùng kỳ.

Tại châu Âu, Việt Nam xuất khẩu 44.961 tấn hồ tiêu trong 9 tháng, chiếm 20,8% tổng lượng và tăng 5,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, diễn biến giữa các thị trường có sự phân hóa. Xuất khẩu sang Hà Lan đạt 7.793 tấn, tăng 33,5%, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đạt 5.609 tấn, tăng 45,2%. Ngược lại, lượng xuất khẩu sang Đức giảm 19%, xuống 7.807 tấn; Nga giảm 10,9%, còn 4.459 tấn.

Tại châu Phi, Việt Nam xuất khẩu 12.112 tấn trong 9 tháng, chiếm 5,6% tổng lượng và tăng 2,4% so với cùng kỳ. Ai Cập là thị trường chủ lực với 5.816 tấn, tăng 12,9%, chiếm gần một nửa lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu sang khu vực này.

Giá tiêu hôm nay ngày 6/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 3/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.