Vàng SJC cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi vàng nhẫn SJC ở mức 140-143 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC có giá 139,3 - 143,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 140,3 - 143,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn lần lượt ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục neo ở mốc 143,5 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa.

Như vậy, giá bán vàng miếng SJC sáng 6/10 vẫn cao hơn giá bán vàng nhẫn SJC 500.000 đồng/lượng. Với các thương hiệu khác, khoảng cách giữa vàng miếng và vàng nhẫn dao động đến 200.000 đồng/lượng, tùy thương hiệu. Đáng chú ý, vàng nhẫn DOJI và PNJ có giá bán ngang vàng miếng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tháng 9 vừa qua, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới tháng 9 (tính đến ngày 25/9/2026) ở mức 4.434,45 USD/ounce, tăng 1,31% so với tháng 8, chủ yếu do đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng vốn đầu tư vào các quỹ vàng tăng. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị làm gia tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 2,38% so với tháng trước. Bình quân chín tháng năm 2026, giá vàng tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức khoảng 4.143 USD/ounce, tăng nhẹ so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng.

Với mức 143,5 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 12,8 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng xuất hiện trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau loạt số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, giới đầu tư đã giảm đáng kể khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất ngay trong tháng 10.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.645 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Cập nhật sáng 6/10, Vietcombank niêm yết USD ở 25.780 - 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra). USD trên thị trường tự do ghi nhận quanh 26.000 - 26.030 đồng/USD.