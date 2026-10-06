Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư cho cán bộ cơ sở

Các đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề về công tác tiếp công dân. Ảnh: HỒ QUÂN

Đại biểu tham gia tập huấn gồm cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và cán bộ 15 xã, phường khu vực phía Nam thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm về nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn; quy trình giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, đại biểu được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư do Thanh tra thành phố triển khai.

Đồng thời, làm quen với Hệ thống cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.